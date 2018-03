TZ-Sportvorschau

FUSSBALL

• (Oberliga/Männer) So., 14 Uhr: Inter Leipzig – Merseburg

• (Landesklasse/Männer) Sa., 15 Uhr: Schildau – Colditz; So., 15 Uhr: Roter Stern –Süptitz

• (Nordsachsenliga/Männer) Sa., 15 Uhr: Beilrode – Laußig, Krostitz II – Wermsdorf, Hartenfels – Zwochau, Dob.-Mockrehna –Dommitzsch; So., 15 Uhr: Dahlen – Radefeld

• (Kreisliga/Männer) So., 15 Uhr: Belgern – Zschortau, Mörtitz – Oschatz

• (Kreisklasse Ost/Männer) So., 13 Uhr: Dahlen II –Süptitz II, Belgern II – Schildau II, Dob.-Mockrehna II – Schirmenitz, Kobershain –Wermsdorf II/Luppa

• (Landesklasse/Frauen) So., 14 Uhr: Dob.-Mockrehna/Laußig – Borna

• (Landesklasse/Nachwuchs) A-Junioren So., 10.30 Uhr: Union Torgau – Großsteinberg/Naunhof; B-Junioren Sa., 10.30 Uhr: Union Torgau –Olympia Leipzig; C-Junioren So., 10.30 Uhr: Markkleeberg – Union Torgau; D-Junioren Sa., 10.30 Uhr: Hartenfels – Blau-Weiß Leipzig



HANDBALL

• (Bezirksklasse/Männer) Sa., 16.30 Uhr: Torgau – USC Leipzig

• (Kreisklasse/Männer) Sa., 18.30 Uhr: Torgau II – Miltitz

• (Bezirksliga/Nachwuchs) C-Junioren Sa., 15 Uhr: Torgau – Miltitz; D-Junioren Sa., 12.30 Uhr: Wurzen II — Torgau; E-Junioren Sa., 13.30 Uhr: Torgau – Böhlen



HOCKEY

• (Meisterschaft/Knaben C) Sa., 10 Uhr in Weimar: Leipziger SC – Torgau; 12 Uhr:

Weimar – Torgau

• (Pokal/Knaben B) Sa., ab 10 Uhr, Endrunde in

Leuna: Torgau – Leuna, Chemnitz – Torgau



KEGELN

• (1. Bezirksliga/Männer) Sa., 13 Uhr: SSV Torgau – Brandis

• (2. Bezirksliga/Männer) Sa., 13 Uhr:

Dommitzsch II – Löbnitz, USC Leipzig II – KSV Torgau

• (1. Bezirksliga/Frauen) So., 9 Uhr: SSV Torgau – USC Leipzig

• (1. Bezirksliga/Senioren) Sa., 9 Uhr: USC Leipzig –SSV Torgau



TENNIS

• (Bezirksliga/Mixed) So., 13 Uhr: TC Leipzig – Torgau



VOLLEYBALL

• (Bezirksliga/Frauen) Sa., 14 Uhr: Borna II – Schildau

• (Bezirksklasse/Frauen) Sa., 14 Uhr: Reudnitz III – Schildau II



VEREINSLEBEN

• (SV Großtreben) Sa., 14 Uhr: 3. Skatturnier im Sportlerheim Großtreben

• (SV Strelln/Schöna) So., 14 Uhr: 6. Skatturnier im Sportlerheim