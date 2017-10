Tabellenführer verliert zuhause

Fußball. Die Überraschung am 7. Spieltag: Die Heimniederlage des Spitzenreiters Süptitz II. Der spielstarke FC Terpitz entführte mit einem klaren 4:0-Sieg den Dreier aus Süptitz. Ehe sich die Süptitzer versahen, lagen sie mit 0:1 zurück. Alle Versuche, den Rückstand noch vor dem Pausenpfiff zu korrigieren, scheiterten. In der zweiten Spiehälfte spielten die Terpitzer weiter dominiert auf und münzten igre Überlegenheit in Tore um.

Vorjahresmeister Schildau II konnte im bisherigen Saisonverlauf noch nicht richtig überzeugen, doch gegen Doberschütz-Mockrehna II lief es dieses Mal wie geschmiert. Zumindest was die zweite Halbzeit anbelangt. Schildaus Treffer fielen dann im Minutentakt. Schirmenitz musste zuhause den Schmannewitzern die Punkte überlassen. Mit der 3:0-Führung nach den ersten 45 Minuten war der Auswärtssieg der Schmannewitzer quasi bereits fix.

Belgern überzeugte ebenfalls und gewann gegen Kobershain hoch. Erwähnenswert dabei Rocco Kentschs Hattrick, binnen 23 Spielminuten. Dahlen II musste trotz Führung im ersten Spielabschnitt und schwacher zweiter Halbzeit gegen Mügeln II noch eine Niederlage einstecken. Die Spielgemeinschaft Wermsdorf II/Luppa gewann ihr vorgezogenes Spiel gegen Merkwitz mit 2:0.



Statistik

Wermsdorf II/L. – Merkwitz 2:0 (bereits 7.10.)

Süptitz II – Terpitz 0:4 (0:1)

TF: 0:1 Meinert (3.), 0:2/0:3 Buchmann (49./56.), 0:4 Czerney (87.); GK: 3 x Süptitz, 3 x Terpitz, SR: Trinks (Torgau); ZS: 22

Schirmenitz – Schmannewitz 0:4 (0:3)

TF: 0:1 Jahn (28.), 0:2/0:3 Schwenker (39./43.), 0:4 Scharein (80.); GK: 1 x Schirmenitz, 1 x Schmannewitz; SR: Pfütze (Oschatz), ZS: 25

Schildau II – Dob.-Mockrehna II 7:2 (1:1)

TF: 0:1 Stange (18.), 1:1 Daume (39.), 2:1 Göllner (56.), 3:1 Walther (57.), 4:1 Czyzewski (65.), 5:1 Wager (76.), 5:2 Vieweg (81.), 6:2 Daume (82.), 7:2 Dachsel (90.); SR: Krost (Torgau); ZS: 33

Belgern II – Kobershain 5:0 (2:0)

TF: 1:0 Natan (7.), 2:0 Hempel (45.), 3:0/4:0/5:0 Kentsch (67./78./90.); GK: 1 x Belgern, 1 x Kobershain; SR: Veit Mielich (Wildschütz); ZS: 25

Dahlen II – Mügeln/Ablaß II 1:2 (1:0)

TF: 1:0 Gänsicke (21.), 1:1 Stoppe (63.), 1:2 Klingner (73); GK: 3 x Dahlen, 2 x Mügeln; SR: Kunath (Doberschütz); ZS: 20