Tabellenführung ist futsch

Tischtennis. (2. Bezirksliga/Männer) LSV Mörtitz – SV Arzberg 9:6. Tabellarisch einigte sich hierbei der gegenwärtige Leader mit dem Zweiten der laufenden Meisterschaft, um gemeinsam zum fälligen Punktspiel aufzuschlagen. Demnach avancierte dieses Duell zum Spitzenspiel des Spieltages. Die bis dato verlustpunktfreien Ostelbier gingen leicht favorisiert in die Begegnung, zumal die Mörtitzer Sportfreunde auf ihre Nummer 2, K. Wend, verzichten mussten. Für ihn rückte O. Mattersteig ins Team auf.



In der beginnenden Doppel-Runde kamen die Arzberger, durch die mit erfrischender Spielweise agierenden I. Poser/ A. Nowack (3:0 M. Glatte/O. Mattersteig), sowie dem souveränen Triumph von J. Richter/M. Gaudig (3:0 C. Wutzke/R. Witzke) bei der knappen 1:3-Niederlage von M. Richter/ H. Bartsch (J. Rintsch/D. Hendel), zu einer 2:1-Führung.



Jenes knappe 1-Punkt-Polster rettete das SVA Team durch die feinen Erfolge von Jerome (3:1 M. Glatte) und Marco Richter (3:0 C. Wutzke), sowie der fulminanten Aufholjagd von Henry Bartsch (3:2 R. Witzke) zum 5:4-Zwischenstand nach der ersten Einzelrunde. Letzterem gelang es in kämpferischer Manier sogar fünf Matchbälle seines Gegenübers im vierten Satz zu vereiteln und somit das Match doch noch zu seinen Gunsten zu gestalten. Auch Andreas Nowack (1:3 J. Rintsch), Ingo Poser (2:3 D. Hendel) und Mirko Gaudig (1:3 O. Mattersteig) kämpften freilich auch aufopferungsvoll. Dennoch war es ihnen aus unterschiedlichen Gründen nicht vergönnt die Glückwünsche ihrer jeweiligen Kontrahenten in Empfang zu nehmen.

Den kleinen 5:4-Vorsprung baute Andreas Nowack in der zweiten Einzelrunde mit seinem starken Fünfsatzsieg (3:2 D. Hendel) sogar noch kurzzeitig zum 6:4 aus, bevor es auf einen Schlag vorbei war mit der Arzberger Herrlichkeit.



Kein Spieler der ostelbischen Vertretung schaffte es mehr, sich gegen die hochkonzentriert wirkenden Mörtitzer gewinnbringend in Szene zu setzen. Allenfalls Ingo Poser und Henry Bartsch hatten hierbei in ihren 5-Satz-Trillern gegen J. Rintsch beziehungsweise O. Mattersteig reelle Siegchancen. Durch die weiteren mehr oder weniger knappen Niederlagen von Jerome Richter (C. Wutzke) und Marco Richter (1:3 M. Glatte), sowie dem kränkelnden Mirko Gaudig (R. Witzke) bezogen die Arzberger bei 28:32 Sätzen die erste Saisonniederlage.



Diesbezüglich lösen die Mörtitzer sicherlich auch zu ihrer eigenen Überraschung aber nicht unverdient den SVA an der Tabellenspitze ab. Ziel und Anspruch der Ostelbier sollte es sein diese schnellstmöglich zurück zu erobern. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich vielleicht schon am nächsten Spieltag, wo die Mörtitzer in Großpösna und die Arzberger in Marienbrunn antreten.

Arzberg: I. Poser (0,5), A. Nowack (1,5), J. Richter (1,5), M. Richter (1), M. Gaudig (0,5) H. Bartsch (1)

www.sv-arzberg.de