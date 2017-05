Tabellenführung weiter ausgebaut

Tennis. In der Bezirksklasse Leipzig der Herren konnte die 1. Mannschaft des TV Torgau am vergangenen Samstag zu Hause gegen die SV Leipzig 1910 weitere wichtige Punkte in Richtung Aufstieg zur Bezirksliga sammeln.

(BK/Herren) TV Torgau – SV Leipzig 1910 7:2

In der Bezirksklasse Leipzig der Herren konnte die 1. Mannschaft des TV Torgau am vergangenen Samstag zu Hause gegen die SV Leipzig 1910 weitere wichtige Punkte in Richtung Aufstieg zur Bezirksliga sammeln. Schon in den Einzeln legten Jork Leutnitz (1), Andreas Gautzsch (3), Joachim Müller (5) und Arne Leutnitz (6) mit ihren Zwei-Satz-Erfolgen die Grundlage zum Heimsieg. Sebastian Schmidt (2) und Christoph Proske (4) mussten in die Verlängerung – sprich nach Satzgleichstand in den Championstiebreak.

Während Proske den Punkt an die Gäste aus Leipzig verlor, konnte Schmidt mit seinem Sieg den sogenannten „Sack“ zu machen. Die abschließenden Doppel dienten der Spielsicherheit, wobei die Gäste vom SV Leipzig sich noch denkbar knapp das 2. Doppel gegen Gautzsch/Leutnitz, A. sicherten. Die beiden anderen Paarungen gingen an Torgau und somit war im 4. Spiel der 4. Sieg mit 7:2 perfekt.