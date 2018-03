Samstag, 3. März 2018

von unserem Multimedia-Redakteur Sebastian Lindner

Torgau. Mit ein paar Wochen Verspätung, aber immerhin noch rechtzeitig zur großen Auftaktpressekonferenz am 8. März im Sächsischen Landtag für den diesjährigen Tag der Sachsen in Torgau ist nun in der vergangenen Woche auch die neue Internetseite für das dreitägige Erlebnis in voller Pracht online gegangen.