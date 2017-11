Tag der offenen Tür in Mockrehna

Mockrehna. Schulleiterin Rosemarie Krieglsteiner drückten nach zwei Stunden pausenlosem Auf und Ab spürbar die Schuhe, bei der Schülerfirma „Mahlzeit“ war in der Küche Großreinemachen angesagt und die erst seit September agierende neue Führungsspitze im Elternrat, Ilka Loose und Mandy Meißner, freuten sich über eine Tombola, die angesicht der 420 an den Mann oder die Frau gebrachten Glückzettelchen wie geschmiert lief.



Zahlreiche Besucher nutzten am Samstag die Möglichkeit, während des Tags der offenen Tür einen Blick in die Oberschule Mockrehna zu werfen. Und zu sehen und zu erleben gab's reichlich. Unter anderem wurden die insgesamt 19 Ganztagsangebote der Schule präsentiert. Neu seit diesem Schuljahr ist eine Kooperation mit dem örtlichen Seniorenzentrum „Am Gutspark“. Acht Schüler der neunten Klassenstufe werden hier Schritt für Schritt mit der Betreuung und Pflege älterer Menschen vertraut gemacht.



Auch das Lernen in der seit Mai vergangenen Jahres eingerichteten DaZ-Klasse (Deutsch als Zweitsprache) stand im Fokus. Lehrerin Nannette Rindert erläuterte hierbei den Schulalltag der derzeit 16 Kinder und Jugendlichen, die zum Teil extra lange Wegstrecken täglich auf sich nehmen, um in Mockrehna einen fundierten Start ins (Schul-)Leben zu erhalten.



Ebenso am Samstag mit von der Partie war die Erzeugergemeinschaft Agrarprodukte Wildenhain, die neben der Oberschule noch acht Kindertagesstätten in der Region mit Essen beliefert. Insgesamt verlassen täglich 700 Essen das Unternehmen. Wer Fragen zur Zubereitung oder zum Bestellsystem hatte, war bei Sarah Schmidt und Küchenleiterin Carmen Blüthgen in guten Händen.

Stichwort Essen: Ob deftige Wiener, zuckersüße Plätzchen oder Kuchen – hungrig musste kein Gast den Nachhauseweg antreten.