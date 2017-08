Tagesausflug aufs rote Sofa

Donnerstag, 24. August 2017

von unserem Redakteur Christian Wendt

Torgau. Am 13. März 2016 wurde Pfarrer Hans Christian Beer in Torgau offiziell verabschiedet. Am heutigen Donnerstag kehrt der Neu-Eisenacher wieder zurück. Es wird eine Rückkehr sein, die auf einem roten Sofa endet. Neben ihm nimmt um 17.30 Uhr im Schlosscafé kein Geringerer als Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow Platz. Zwei Thüringer nehmen mit Susanna Karawanskij eine Berliner Politikerin in Torgau in die Mitte? TZ kam mit dem Pfarrer ins Gespräch.