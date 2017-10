Tagung auf Torgaus "Gottesburg"

Zum Abschluss der Tagungsserie „Reformation als Bewegung und Veränderung in Kirche und Staat“ für Historiker und Interessenten im Rahmen der Lutherdekade und im Bezug zum Schloss Hartenfels als politisches Zentrum der Lutherischen Reformation hat der Förderverein Europa Begegnungen ein Vortrags-Programm zusammen gestellt. Hervorgehoben werden soll, dass Prof. Dr. Matthias Müller, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Institut für Kunstgeschichte und Musikwissenschaft, zu einem das Schloss Hartenfels kennzeichnenden Thema sprechen wird: „Die Gottesburg des protestantischen Fürsten.

Schloss Torgau als ‚Bekenntnis-Architektur‘ Johann Friedrichs I. von Sachsen“. Das Buch „Reformation in Kirche und Staat“ (Hg. U. Niedersen), welches die Referate der Tagungsserie enthält, ist zur Veranstaltung im Plenarsaal erhältlich. Zur weiteren Unterstützung der Vereinsarbeit bittet der Vorstand des Fördervereins Europa Begegnungen um einen kleinen Betrag in die Spendenbox.

Ort: Torgau, Schloss Hartenfels, Plenarsaal, Flügel D (Innenhof), Freitag, 13. Oktober 2017

Vorläufiges Programm:

12:30 Uhr Anmeldung

12:45 UhrAusstellung (im Plenarsaal)

Plastiken von Gellertpreisträger 2017, Dipl.-Bildhauer Torsten Freche

13:00 UhrBegrüßung

Dipl.-Chem. Gabriele Opitz, 1. Vorsitzende Förderverein Europa Begegnungen

13.15 Uhr„Politische Orte im Landkreis Nordsachsen“, ein Preisträger ist der Förderverein Europa Begegnungen e.V., Torgau Prämierung durch die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung, Herr Stefan Zinnow, Dresden

13:30 Uhr Das Wesen von Schloss Hartenfels – Anmerkungen von Dr. habil. Uwe Niedersen, Torgau

14:00 UhrVortrag (45’) mit Diskussion

„Die Gottesburg des protestantischen Fürsten. Schloss Torgau als ‚Bekenntnis-Architektur‘ Johann Friedrichs I. von Sachsen“, Prof. Dr. Matthias Müller, Johannes Gutenberg-Universität Mainz

15:30 Uhr Begehung Schloss Hartenfels, Innenhof und Schlosskapelle mit Alabaster-Altar

16:15 Uhr Führung durch die ständige Ausstellung in den Kurfürstlichen Gemächern; danach Ende gegen 17.30 Uhr