Tatort Hahnemann-Hof

Torgau. Entsetzen beim Kentmann-Verein und bei vielen Kunstfreunden in der Großen Kreisstadt! Der Instrumentenbaum, die Daphne-Installation auf dem Hof des Hahnemann-Hauses, ist demoliert. Das von Einheimischen und Touristen oft fotografierte musische Kunstwerk wurde in der Nacht zum Donnerstag Opfer wilder Zerstörungswut. Bildhauer Torsten Freche ist fassungslos: „Unbekannte haben Teile herausgerissen, vermutlich um diese bei Schrotthändlern zu verhökern. Dabei handelt es sich nur um wenige Kilogramm Messing!“

Ausgerechnet er musste als erster feststellen, dass sein Werk quasi nur noch als trauriges Fragment existiert. Etwa vor Jahresfrist hatte Torsten Freche die Installation an dieser Stelle aufgebaut – als Symbol dafür, dass die Kunst beim Kentmann-Verein in vielen Genres zu Hause ist. Jetzt berichtet er sichtlich betroffen: „Ich hatte am Donnerstagvormittag den Brennofen für den Keramikkurs angeheizt, kam in den Hof – und traute meinen Augen nicht: Zunächst dachte ich, es sei etwas abgebrochen. Doch je näher ich kam, umso mehr wurde mir klar, was hier passiert ist. Da war jemand mit roher Gewalt am Werk!“

In der Nacht zum Donnerstag wurden Teile rausgerissen.

Fest steht: Mehrere Instrumente wurden verbogen und Teile ganz abgerissen. „Es dürfte allerdings schwierig werden, das entwendete Material zu veräußern, denn nicht nur die Schrotthändler der Region wissen, dass sie in einem solchen Fall unverzüglich die Polizei informieren müssen, um sich nicht der Hehlerei schuldig zu machen.“

Das bestätigt auch Jürgen Bülau, Erster Kriminalhauptkommissar, dessen Kollegen den Tatort besichtigt und Spuren aufgenommen haben. Die Polizeidirektion Leipzig werde weiter ermitteln. Allerdings seien derzeit in der Region keine gehäuften Diebstähle von Buntmetall bekannt, informiert Bülau. Jana Wittenbecher, Geschäftsführerin des Kentmann-Vereins, appelliert an mutmaßliche Zeugen, die die Tat in der Nacht zum Donnerstag bemerkt haben könnten, sich an die Polizei oder auch an den Kentmann-Verein zu wenden: „Das Grundstück ist eingezäunt und nachts auch abgeschlossen. Aber der Zaun ist nicht unüberwindbar.“

Vermutlich hat der Täter auch die Festigkeit der Installation unterschätzt, denn auch mit kräftigem Rütteln sowie Hin- und Herbiegen konnte er „Daphne“ nicht gänzlich an sich reißen. „Als Kunstwerk ist sie jedoch zerstört“, resümiert Torsten Freche „Ich kann gar nicht verstehen, wie man so respektlos sein und etwas zerstören kann, was andere geschaffen haben und woran sich viele Menschen erfreuen!“

Der eigentliche Schaden sei freilich eher ideeller Natur, aber die Installation ohne die fehlenden Teile praktisch nicht mehr reparabel, „und selbst, wenn die Instrumententeile wieder auftauchen sollten, käme eine Reparatur vom Aufwand her einer Neuanfertigung gleich.“

Dabei sollte die „Daphne“ in den nächsten Wochen und Monaten noch verschönert werden: „Am Instrumentenbaum sollten Lorbeerblätter aus Messing mit den eingravierten Namen unserer Sponsoren befestigt werden, also all jener Menschen, die mithelfen, dass Kunst und Kultur in diesem Haus einen festen Platz haben“, erläutert Jana Wittenbecher.

Zur Erinnerung: 2012 hatte die Kreismusikschule „Heinrich Schütz“ Blasinstrumente ausrangiert. „Diese waren zum Wegwerfen zu schade“, so Torsten Freche. Also hat er überlegt, in welcher Weise er sie mithilfe seiner Kunst „verwandeln“ kann. Letztendlich kam ihm die Idee eines Instrumentenbaumes als Symbol für den Daphne-Mythos: „Heinrich Schütz komponierte einst mit der Tragicomoedia von der Dafne die erste deutschsprachige Oper. Sie wurde 1627 im Torgauer Schloss uraufgeführt. Darüber hinaus erschien das Szenario der Verwandlung der Daphne metaphorisch geradezu signifikant für einen derartigen Instrumentenbaum“, so beschrieb Torsten Freche damals sein Werk.

Info:

In einer der bekanntesten Episoden der Griechischen Mythologie verwandelt sich die Bergnymphe Daphne (griech. Lorbeer) in einen Lorbeerbaum und entzieht sich auf diese Weise dem sie bedrängenden, verliebten Apollon (Beschützer der Musik und der Künste). Zu ihrem Gedenken trägt dieser fortan einen Lorbeerkranz und spielt nur noch auf seiner mit Lorbeerblättern geschmückten Leier.