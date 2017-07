Tatort Nordsachsen - Polizei hilft beim Filmdreh

Torgau. Mit Blaulicht und Sirene rauscht der Streifenwagen heran – ein gefährlicher Einsatz in Torgau? Nein, diesmal halfen die Beamten in ganz anderer Sache.

Für das Medienprojekt dreier junger Mädchen, die an der Berufsschule Torgau eine praktische Arbeit abliefern mussten, wurde ein echter Streifenwagen zur Verfügung gestellt, wie die Polizei jetzt auf Facebook mitteilte. Und nicht nur der Streifenwagen sei authentisch gewesen, sondern auch der Fahrer war ein echter Polizist.

Lange hatten sich die Mädchen Gedanken darüber gemacht, was sie drehen könnten, und nach gemeinsamen Überlegungen stand schließlich die Handlung für ihren Krimi, wie die Polizei weiter berichtete:

Die beste Freundin von Bonny ist mit einem Typen zusammen, der alles andere als treu und ehrlich ist. Hinter dem Rücken seiner verliebten Freundin führt er eine heiße Affäre, von der Elena rein gar nichts ahnt. Bonny hingegen findet raus, was der betrügerische Kerl so treibt und erwischt ihn obendrein in flagranti mit der Nebenbuhlerin beim tête-à-tête. In Bonny brodelt der Zorn, so dass sie kurzerhand beschließt, den Macho zu ermorden.

Gedacht, getan – um die Freundin vor dem Schmerz der Erkenntnis zu schützen, stürzt sich Bonny noch am selben Abend mit einem Messer auf den untreuen Typen und bringt ihn um. Es hätte so gut laufen können, wäre da nicht der Ring gewesen, den sie am Tatort verloren hat …

„Wir haben gern bei der Umsetzung des kleinen Schulprojekts geholfen“, heißt es abschließend in der Mitteilung der Polizei. „Wir wünschen den Mädels auf jeden Fall viel Erfolg mit ihrem Film und drücken die Daumen für eine Top-Benotung!“