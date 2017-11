Teambestleistung langte nicht

Kegelsport. (2. Bundesliga/M) Markranstädt – Dommitzsch 6:2 (3855:3678). Das Starterpaar des DKC bildeten diesmal David Schade und Gabriel Matthäus. Schade konnte die erste Bahn knapp für sich entscheiden, musste aber dann gegen dem auf hohem Niveau spielenden Markranstädter abreißen lassen. Da reichte auch der Sieg auf der letzten Bahn nicht mehr – 2:2 (643:594). Matthäus hatte auf der ersten Bahn noch etwas Probleme, steigerte sich danach kontinuierlich. Auch wenn er die letzte Bahn dann noch für sich entscheiden konnte, reichte es gegen seinen konstant spielenden Kontrahenten nicht zum Sieg. Mit persönlicher Bestleitung verlor Matthäus sein Spiel mit 1:3 – (597:642). Beide Mannschaftspunkte gingen an die Hausherren und zudem 94 Kegel im Plus.



Die Brüder Lars und Jens Günther hatten nun die schwere Aufgabe den Rückstand zu verkürzen und Mannschaftspunkte zu holen. L. Günther gewann die erste Bahn knapp, verlorenen die zweite Bahn, konnte aber den Rückstand gering halten. Mit zwei fantastischen Bahnen (347 Kegel) hielt er dann seinen Gegenspieler auf Distanz und gewann ebenfalls mit persönlicher Bestleitung mit 3:1 (651:610). J. Günther spielte gegen Hartmann, der am diesem Tag einen neuen Bahnrekord mit sagenhaften 708 Kegel aufstellte. Damit war der Dommitzscher chancenlos. Bei der 0:4-Niederlage (602) nur ein schwacher Trost. Der Gastgeber holte sich damit den dritten Mannschaftspunkt und baute seine Führung auf 159 Kegel aus.



Für Alexander Rudolf und Stefan Holike ging es nur noch um Schadensbegrenzung. Zu groß war der Vorsprung für Markranstädt. Rudolf kam gar nicht so schlecht ins Spiel, aber sein Gegenspieler konnte immer wieder einen drauf setzen, am Ende 3:1 (594:638). Bei St. Holike lief das Spiel weitaus besser. Nach der Hälfte hatte er zwei Punkte und hervorragende 339 Kegel. Auf der dritten Bahn lief es etwas holprig, aber auf der letzten Bahn blieb er immer an seinem Gegenspieler dran. Er erreichte mit persönlicher Bestleistung ein 2:2 (640:614). Mit dem geholten Mannschaftspunkt haben die Dommitzscher wenigstens das Minimalziel erreicht.



Die Dommitzscher waren bei diesem 2:6 gar nicht so schlecht und erspielten eine neue Mannschaftsbestleistung. Aber um aber auf solchen Bahnen etwas mitzunehmen, bedarf es schon einer Topleistung. Die Markranstädter spielten auf ihrer Heimbahn in Summe fehlerfreier und hatten damit immer wieder bessere Trefferbilder. Die mannschaftliche Geschlossenheit der Dommitzscher gibt aber für die weiteren Aufgaben Zuversicht.



Die Ergebnisse:

Freiberg – Zeulenroda 7:0

Mehltheuer – Freital 3:5

Auma – Zwickau 2:6

Rudolstadt – Deutzen 6:2