Teams aus der Region Torgau enttäuschten

Fussball. Vor einer stattlichen Kulisse von 121 Zuschauern fand das Spitzenspiel Tabellenzweiter gegen Meister und Aufsteiger in Bad Düben statt. Zwar verloren die Bad Dübener diese Partie, aber dies ohne Folgen, denn der Tabellenplatz zwei war ihnen schon vor der Partie sicher. Beide Vereine steigen auf und man sieht sich in der nächsten Spielserie in der Nordsachsenliga wieder.



Delitzsch II hatte mit dem bereits seit geraumer Zeit feststehenden Absteiger FSV Oschatz ein leichtes Unterfangen. Oschatz ging zwar in der dritten Spielminute überraschend in Führung, aber das rüttelte die Eisenbahner erst einmal wach. Nach dem Delitzscher Ausgleich begann die gnadenlose Demontage des einst stolzen Vereins (Bezirksliga). ESV- Torjäger Bothur hatte mit drei Treffern maßgeblichen Anteil am hohen Heimsieg. Überschattet war die Partie von der schweren Verletzung des Delitzscher Keepers. Der prallte in der 5. Minute gegen den Torpfosten und verletzte sich dabei schwer. Das Spiel war circa 30 Minuten unterbrochen. Nach der Erstversorgung auf dem Platz durch einen Notarzt wurde Torsteher A. Hüneburg ins Krankenhaus verbracht.



Hartenfels II wollte sich mit einem Sieg gegen Wölkau verabschieden. Durch die Fusion mit Elbaue II/Großtreben wird der Spielort für die nächsten Heimspiele in der neuen Saison dieser dreiteiligen Spielgemeinschaft erst einmal für geraume Zeit Großtreben sein. Nach der Torgauer Führung handelte Hartenfelser erst einmal eine Rote Karte ein (30.). Es folge der Ausgleich und kurz vor Ultimo noch das 2:1 für Wölkau. Die Torgauer brachen in der zweiten Halbserie geradezu ein. Zur Erinnerung: Am 7. Spieltag lagen sie noch auf Position zwei.



Das gleiche trifft für Elbaue II/Großtreben zu. Durch die Niederlage gegen Spröda liegt man auf einem Abstiegsplatz. Dank der bevorstehenden Fusion mit Hartenfels II kann man den Abstieg umgehen. Belgern hat seine Anhänger im letzten Spiel im Döhner erneut enttäuscht. Die Naundorfer kauften den Gastgebern den Schneid ab. Sie siegten verdient und nahmen die drei Punkte mit nach Hause. Auch der Tabellenletzte Doberschütz- Mockrehna II konnte in seinem letzten Heimspiel nicht punkten. Handke schoss die Doberschützer mit drei Treffern fast im Alleingang ab.

Die LSV Mörtitz schenkte seinem Anhang im letztem Heimspiel einen Sieg. Allerdings mussten sie mächtig kämpfen. Zur Halbzeit lagen sie noch zurück, aber am Ende blieben die Punkte in Mörtitz.



Statistik

SC Hartenfels Torgau II – SV Wölkau 1:2 (1:1)

Torgau: Pfeifer, Gebray, Grube, Michalari, Fromm, Schwarzenberg, Farkas, Kujat (46. Maatz), Sarray, Majlat, Gharib; TF: 1:0 Schwarzenberg (18.), 1:1 Schuster (27.), 1:2 Opitz (88.); GK: 2 x Torgau; RK: 1 x Hartenfels; SR: Winkler (Eilenburg); ZS: 10



FV Bad Düben – SV Laußig 0:2 (0:1)

TF: 0:1/0:2 Vieweg (10./55.); GK: 1 x Düben, 2 x Laußig; SR: Förster; ZS: 121



Elbaue Torgau II/Großtreben – SV Spröda 0:2 (0:0)

Torgau/Großtreben: Pötzsch, Schröder (53. Meyer), Letzel, Kempf, Klitza, Frieslich (71. Bader), Kurth (31. Hoffmann), Bürger, Schrinner, Götze, Peter; TF: 0:1 Huke (62.), 0:2 Huke (88.); GK: 3 x Spröda; SR: Fischer (Wellaune); ZS: 30



ESV Delitzsch II – FSV Oschatz 7:2 (3:1)

TF: 0:1 Baranowski (3.), 1:1 Bothur (13.), 2:1 Bothur (41.), 3:1 Kaselowsky (44.), 4:1 Bothur (56.), 4:2 Kattner (59.), 5:2 Alexander (65.), 6:2 Kaselowsky (72.), 7:2 Petersdorf (85.); GK: 1 x Delitzsch, 1 x Oschatz; SR: Dennis Poppe (Battaune); ZS: 20



FA Dob.-Mockrehna II – SG Zschortau 0:4 (0:1)

Dob.-Mockrehna: Zänker, Zöllner (62. Wietzke), Schilling (81, Lange), Berger, Kohl, Knechtel Walther, Heine, Stange, Reuber, Seier; TF: 0:1/0:2/0:3 Handke (38./73./75.), 0:4 Rogge (88.); SR: Krost (Torgau); ZS: 15



SV Roland Belgern – Traktor Naundorf 0:2 (0:1)

Belgern: Straube, Merzsch (61. Langrock), Ender, Natan (66. Reuschel), Wolter, Näke, Zscheile, Fiedler, Schneider, Seidel, Schumann; TF: 0:1 Kupfer (23.), 0:2 Siegel (65.); GK: 3 x Belgern, 1 x Naundorf; SR: Pflock (Schildau); ZS: 40



LSV Mörtitz – TSV Rackwitz 2:1 (0:1)

TF: 0:1 Schurig (44.), 1:1 Wend (47.), 2:1 Richter (76.); SR: Wüste (Rackwitz); ZS: 45