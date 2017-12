TeenNight heute in Torgau

Torgau. Am heutigen Freitag sowie am morgigen Samstag kommen wieder Jugendliche aus der ganzen Region zur sogenannten TeenNight – dem neuen Jugendformat der evangelischen Kirchengemeinden in der Region Torgau – zusammen.

Diesmal treffen sich die 60 jungen Leute im Alter von 12 bis 14 Jahren nicht wie sonst in der Arche in Weidenhain, sondern im Jugendbildungszentrum in der Wintergrüne in Torgau. „Gemeinsam werden wir basteln, backen, spielen, übernachten und vor allem davon erfahren, was die christlichen Zeiten Advent und Weihnachten eigentlich bedeuten“, erklärt Kreispfarrerin Ann-Sophie Schäfer, der die Zusammenarbeit der Haupt- und Ehrenamtlichen in der Region Torgau besonders wichtig ist.

Das regionale Jugendformat TeenNight wird seit dem vergangenen Frühjahr monatlich von den beiden Pfarrerinnen Ann-Sophie Schäfer und Hanna Jäger sowie den beiden Jugendreferenten Benjamin Rönsch und Matthias Grimm-Over organisiert und durchführt. „Diesmal gehören auch Pfarrerin Christiane Schmidt und Gemeindepädagogin Beate Senftleben zum Team.

Außerdem kommen immer mehr ältere Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren zur TeenNight dazu, die mithelfen und einen besonderen Draht zu den Teenies haben“, fügt Schäfer an. Wer auch einmal das typische „TeenNight-Chaos-Glücksgefühl“, wie Schäfer es beschreibt, erleben will, kann am Samstag um 10 Uhr in die Schlosskirche kommen. Dort feiern die Teenies zusammen mit ihren Eltern und dem Mitarbeiter-Team den großen Abschluss-Jugendgottesdienst.