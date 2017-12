Teure Porno-Fotos

Torgau. Dem Torgauer, 52 Jahre alt, geschieden, kinderlos, gelernter Fachverkäufer war es sichtlich peinlich, auf der Anklagebank sitzen zu müssen. Der Mann, seit 30 Jahren im Außendienst für eine renommierte deutsche Firma tätig, erschien in Schlips und Anzug vor den Juristen, was heutzutage eine Seltenheit ist.



Der Nordsachse hatte über WhatsApp Kontakt mit zwei minderjährigen Mädchen, eins 15, das andere Mädel 16 Jahre alt. Zwischen 1. Januar bis 5. Februar 2015 tauschte er mit Sandra K. (Name von der Redaktion geändert) pornographische Fotos aus, auf denen der Angeklagte sein Glied zeigte, während die 15-Jährige dem 52-jährigen Nordsachsen intime Fotos von sich sendete. Diesen Kontakt gab es nur jeweils einmal.

Anders beim Austausch zwischen dem Angeklagten und der 16-Jährigen Nina W. (Name von der Redaktion geändert). Von dieser Minderjährigen ließ sich der Angeklagte per WhatsApp pornographische Fotos schicken. Und zwar in der Zeit vom 6. Mai bis 6. Juli 2015. Auch ihr sendete Jonatan S. eine Aufnahme mit großer Ansicht seines Gliedes. Sie schickte ihm viermal intime Fotos in verschiedenen Posen. Darunter war auch ein Video, auf dem sie bei der Selbstbefriedigung zu sehen ist.



Auf einer Pornoseite im Internet hatte er die Mädels entdeckt und Kontakt zu ihnen aufgenommen. Sein „Pech“: Die Mutter einer der Jugendlichen entdeckte den WhattsApp-Austausch ihrer minderjährigen Tochter mit dem 52-Jährigen Mann und zeigte ihn bei der Polizei an. Der Angeklagte, der mit einer Rechtanwältin erschien, wirkte unsicher und schien sich zu schämen. Das erste Mädel würde er nicht kennen, sagte er vor Gericht. „Ich habe ihr auch kein Foto mit meiner Vorderansicht gesendet. Ihr Name sagt mir gar nichts.“



Fall Nummer zwei, sein Austausch mit Nina W. gab er zu. „Ich habe Fotos von ihr erhalten, aber nicht mit sexuellen Handlungen. Ich hatte kein Interesse an einer Verbindung mit ihr.“ Dass er in einem Fall eines der Fotos auf seinem Dienstcomputer gespeichert hatte, sei aus Versehen passiert.

Der Angeklagte versuchte sich dafür mit dem Stress zu entschuldigen, dem er zu dieser Zeit ausgesetzt war, weil er seine Mutter, die unter Demenz litt, pflegen musste. Nach diesen Aussagen des Jonathan S. unterbrach der Richter die Hauptverhandlung und bat Staatsanwalt und Rechtanwältin zum Rechtsgespräch in einem extra Raum, um die Lage gemeinsam zu erörtern. Richter und Staatsanwalt betraten nach fünf Minuten wieder den Gerichtssaal. Während die Rechtanwältin ihren Mandanten zu einem Einzelgespräch in den Flur des Gerichtsgebäudes bat, das auch nur wenige Minuten dauerte.



Die Rechtsanwältin erklärte, dass ihr Mandant diese Straftaten einräumt und keine Einzelheiten mehr besprochen werden müssen.

Vor der Urteilsfindung informierte der Angeklagte, dass er monatlich 2000 Euro Netto verdient, was mit ausschlaggebend für die Höhe einer möglichen Geldstrafe ist. Der Richter erklärte, dass Jonathan S. keine Vorstrafen auf seinem Konto habe.

„Ich möchte mich für mein Verhalten entschuldigen“, sagt der Angeklagte in seinem letzten Wort vor der Urteilsverkündung und ergänzte: „Ich bedaure mein Verhalten, wegen dem ich hier vor Gericht stehe.



Leider kann ich es nicht rückgängig machen. Aber ich verspreche, dass es nie wieder passiert.“ Der Staatsanwalt beantragte eine Geldstrafe in Höhe von 11 700 Euro. Die Rechtanwältin fasste sich kurz. „Es ist alles gesagt. Der Angeklagte bereut sein Verhalten. Ich bitte, dass beim Urteil auch berücksichtigt wird, dass er in geordneten Verhältnissen mit einer Partnerin lebt und nichts dafür spricht, dass er eine solche Straftat wiederholt. Die Höhe der Geldstrafe liege für sie im Ermessen des Richters.



Der Richter verurteilte den Angeklagten wegen Erwerb jugendpornographischer Schriften in fünf Fällen, davon in einem Fall in Tateinheit mit Verbreitung jugendpornographischer Schriften zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 65 Euro, was einem Betrag von 9750 Euro entspricht.

„Was sie getan haben, ist aus guten Gründen alles strafbar. Dafür trifft sie auch eine moralische Schuld. Für sie spricht, dass sie keine Vorstrafen haben.

Aufgrund ihres vollständigen Geständnisses mussten die zwei Geschädigten nicht vor Gericht aussagen. Die erhöhte Geldstrafe ist notwendig und ausreichend“, sagte der Richter zum Abschluss. Der Angeklagte muss auch die Gerichtskosten zahlen.