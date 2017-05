Teurer Rucksack entwendet

Am Montagvormittag gegen 9.30 Uhr betraten zwei Männer ein Taschengeschäft im Torgauer Außenring. Einer nahm einen Rucksack an sich und setzte ihn auf.

Torgau. Am Montagvormittag gegen 9.30 Uhr betraten zwei Männer ein Taschengeschäft im Torgauer Außenring. Einer nahm einen Rucksack an sich und setzte ihn auf. Dabei tat er so, als wollte er nur probieren, suchte aber dabei sichtlich die Nähe zum Ausgang. Als ihn die Verkäuferin ansprach, rannte er mit der Beute aus dem Geschäft.

Die Verkäuferin setzte ihm nach. Als sie ihn aber wenige Meter weiter eingeholt hatte, stieß er sie beiseite. Daraufhin brach sie die Verfolgung ab. Der Unbekannte entkam mit dem Rucksack im dreistelligen Wert.