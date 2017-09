Tierheim Herzberg geschlossen

Herzberg/Nordsachsen. Bereits im April dieses Jahres war es aufgrund fehlender Sachkundenachweise und fehlender Vereinbarungen zu einem erneuten Aufnahmestopp gekommen. Außerdem gab es Verstöße gegen den Impfstatus und tierärztliche Untersuchungen sowie erhebliche Mängel in der Dokumentation darüber, welche Tiere abgegeben wurden“, so Dirk Gebhard.



Der Widerspruch gegen den Aufnahmestopp wurde zurückgewiesen. Dennoch habe das Heim weitere Tiere aufgenommen (TZ berichtete). Schließlich widerrief der Kreis am 15. August die Betreibererlaubnis. Der Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz, den der Tierschutzverein gestellt hatte, wurde vom Verwaltungsgericht abgelehnt. Nun müssen die Tiere an andere Heime verteilt werden. Probleme dürften nun auch hiesige Kommunen bekommen, die Verträge mit dem Tierheim abgeschlossen hatten. Ausführliches dazu in Kürze.