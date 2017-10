Tierheime platzen aus allen Nähten

Torgau. Das hat jedoch Auswirkungen auf andere Heime, die im Ernstfall einspringen. Doch die Kapazität ist begrenzt. Zwei Hunde wurden bereits in das Tierheim Eilenburg gegeben. „Wir können bei uns im Tierheim nur Hunde aufnehmen. Wir sind bis zum Dach voll mit Katzen, daher können wir wirklich keine mehr aufnehmen“, sagt Tierheimleiterin Annett Albrecht. In der vergangenen Woche sprach sie mit Thomas Zausch vom Ordnungsamt Torgau über eine mögliche Vertragsabsprache. „Wir sollen ein Schreiben aufsetzen, welche Tiere wir bei uns aufnehmen könnten. Doch es steht auch noch kein Vertrag fest.“



Annett Albrecht hofft auf eine andere Lösung. Schon mehrfach wurde das Tierheim von der Stadt bezüglich eines Vertrags angesprochen. Doch bisher schien dies für die Stadt Torgau keine Alternative. Der Grund dafür sei die Finanzierung. „Wir nehmen in Eilenburg einen Euro pro Einwohner. Wenn wir bis nach Torgau fahren müssten, um ein Tier abzuholen, müssten wir über einen Euro pro Einwohner nehmen“, rechnet die Tierheimleiterin kurz durch, betont jedoch, dass dies nur Überlegungen seien, da noch keine Absprache mit dem Verein stattfand. Doch selbst wenn sich Torgau auf diese Summe einließe, gäbe es ein weiteres Problem. „Wir könnten die Tiere auch gar nicht aus Torgau abholen. Wir haben nicht genügend Leute, um das zu stemmen. Wir wollen nicht, dass Tiere auf der Straße landen. Daher springen wir im Notfall ein.



Ein neuer Tierschutzverein in Torgau wäre jedoch die beste Lösung“, so Annett Albrecht und meint damit die Gründung der „Tierhilfe Torgau“. Gründungsmitglieder sind bereits vorhanden. Die letzten Vorbereitungen sind im Gange. „Ich bin sehr froh darüber, dass sich Leute mit dem Bestreben gefunden haben, einen Verein in Torgau zu gründen mit dem Ziel ein Tierheim zu errichten. Das funktioniert natürlich nur mit Unterstützung. Daher besteht die Hoffnung, dass sich die Kommunen an diesem Vorhaben beteiligen. Unter anderem mit der Findung eines zentralen Areals“, sagt Vera M. Besler, Vorstandsvorsitzende des Tierschutzvereins Arzberg. Für sie besteht hierin die einzige Möglichkeit, der momentanen Situation Herr zu werden. „Seit das Tierheim Herzberg geschlossen wurde, haben wir 38 Fundkatzen aufgenommen – vorwiegend Jungtiere und Flaschenkinder im Alter von vier bis acht Wochen. Dies ist für uns auch eine finanzielle Herausforderung. Doch für uns alleine war dies nicht stemmbar. Wir hatten das Glück, zwei Pflegestellen zu haben, die uns Katzen abnahmen.“ So ruht ihre Hoffnung auf den neuen Tierschutzverein, der sich Anfang November gründen wird und auf den Kommunen, mit deren Unterstützung ein solches Vorhaben überhaupt realisierbar ist.