Mockrehna. Auf der S 16 von Mockrehna in Richtung Wildenhain war Sonntagabend ein Autofahrer unterwegs. Eine Rotte Wildschweine rannte plötzlich von links nach rechts über die Straße. Der Opelfahrer (66) erfasste zwei Tiere. Er rief die Polizei. Der Mann blieb unverletzt. Am Vivaro entstand ein Schaden in Höhe von zirka 5000 Euro.