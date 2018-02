Tierischer Unterricht in der Ostelbienhalle

Beilrode. Die Schüler der Beilroder Grundschule sind am gestrigen Montag wahrlich auf den Hund gekommen. Denn die rund 165 Kinder aus den Klassen 1 bis 4 hatten niemand geringeres als Uwe und Kerstin Kuntzsch zusammen mit ihren Hunden Nash und Sid zu Gast.



Die beiden Border Collies des Torgauer Ehepaares sind ganz speziell trainierte Tiere. Sid ist im sportlichen Bereich aktiv und fährt regelmäßig Erfolge in den Sportarten Agility und Rally Obedience ein. Nash ist ein so genannter Opferhelfer. Er ist darin geübt, Opfern von Gewaltstraftaten zur Seite zu stehen und diese zum Beispiel in Gerichtsverhandlungen zu begleiten. Schulleiterin Veronika Sitte hatte die beiden eingeladen, um die Kinder zum einen im Umgang mit Hunden zu sensibiliseren, aber auch um zu zeigen, dass Hunde mehr als nur Spielzeug sind.



Den kompletten Morgen und Vormittag wurde sich für das Projekt Zeit genommen, in dieser Zeit konnten die Kinder die beiden Hunde beim Durchlaufen eines Parcours bestaunen, bekamen einen lehrreichen Film über den Umgang mit Hunden gezeigt und konnten Hundetrainerin Kerstin Kuntzsch mit ihren Fragen regelrecht löchern.



Am Ende dieses ganz besonderen Projektes waren nicht nur die Schüler vollkommen begeistert, auch das Ehepaar Kuntzsch zeigte sich sehr angetan von der Veranstaltung. „Es hat wirklich alles super geklappt,“ sagte Uwe Kuntzsch im Nachhinein. „Die Kinder waren sehr interessiert und neugierig und hatten richtig viel Spaß mit unseren beiden Hunden.“ Der gleichen Meinung war auch Schulleiterin Sitte. Sie zeigte sich genauso wie die Schüler absolut fasziniert vom Können der beiden Border Collies.