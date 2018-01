Toller Start in die Rückrunde

Zudem gab es auch noch eine Platzierungsrunde. Aufgrund der Tatsache, dass das Team vom SSV 1952 Torgau in der Hinrunde kein Spiel gewann, geht es nunmehr in der Abstiegsrunde darum, sich noch einmal besser zu verkaufen. In eigener Halle trafen die Torgauer auf den ESV Delitzsch. Wichtig war an diesem Tag, dass die Torgauer schnell ins Spiel kommen und gegen die Nummer 1 und 2 der Gäste erfolgreich und siegreich spielen. Vom unteren Paarkreuz der Torgauer waren noch keine Wunder zu erwarten. Die Doppel wurden taktisch gegen die Gäste aufgestellt, denn Leon Ott und Max Wagner sollten gewinnen, um nicht gleich in Rückstand zu geraten. Am Ende gelang es beiden gegen das Doppel 2 der Gäste. Denis Wilker und Paul Rutkowski unterlagen, sodass es 1:1 nach der Doppel-Runde stand. Die erste Einzelrunde war nun entscheidend. Die Frage stand: Verliert Max Wagner gegen die Nummer 1 der Delitzscher (Eckenigk) oder bleiben die Elbestädter auf Tuchfühlung? M. Wagner spielte nach verlorenen ersten Satz die folgenden Sätze wie im Rausch und gewann das Spiel mit 3:1. Da auch Leon Ott klar gewann, gingen die Torgauer mit 3:1 Siegen in Führung. Da sich jedoch Dennis Wilker und Paul Rutkowski nach gutem Einsatz geschlagen geben mussten, stand es zwischenzeitlich 3:3. In der zweiten Einzelrunde fiel die Entscheidung: L. Ott, M. Wagner und Dennis Wilker siegten und brachten den SSV, bei einer Niederlage von Paul Rutkowski, mit 6:4 in Führung. Somit waren die Torgauer an diesem Tage auf bestem Weg einen Achtungserfolg zu erringen. In der letzten Einzelrunde machten die beiden an diesem Tage unschlagbaren L. Ott und M. Wagner den Sieg perfekt. Ihre Teamkollegen D. Wilker und P. Rutkowski mussten ihre Spiele abgeben. Am Ende dann ein vielumjubelter 8:6 Heimsieg. Nunmehr gilt es, dass sich die Torgauer am Samstag sich auch in Kühren gut zu verkaufen.

Torgau: Ott (3,5), Wagner ( 3,5), Wilker (1), Rutkowski