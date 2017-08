Toller Wettkampf, schwacher Zulauf

Hof. Wurde im Juli bereits in der Disziplin Hakenleitersteigen gegeneinander angetreten, ging es nun am Samstag beim Löschangriff Nass um die Wurst. Wie die Torgauer Zeitung bereits am Montag berichtete, holte sich die Tauraer Männermannschaft den Sieg.



„Es war wirklich ein rundum gelungener Wettkampf am Samstag“, sagte Christian Lehmann von der Tauraer Feuerwehr. „Es war von den Kameraden aus Hof richtig gut geplant und durchgeführt.“ Ein Wermutstropfen bleibt allerdings: die geringe Teilnahme. Gerade einmal sechs Feuerwehren, fünf davon aus dem Bereich Torgau, waren an den Start gegangen. In diesem Punkt stimmte auch Max Seidel von der Beckwitzer Feuerwehr zu: „Die Teilnahme war, leider, im Vergleich zu den letzten Jahren normal. Früher waren es jedoch deutlich mehr Wehren, die gegeneinander antraten.“ Einen Grund für dieses sehr mäßige Engagement hat der Kamerad nicht.



Jedoch findet er es besonders für die Frauen schade: hier war nur eine einzige Mannschaft aufgelaufen, Taura. Diese führten zwar auch ihren Lauf ganz regulär durch, ohne Konkurrenz hielt sich jedoch die Spannung deutlich in Grenzen.

Ganz anders bei den Männermannschaften. Hier entschieden, besonders auf den vorderen Plätzen, bereits einzelne Sekunden über Sieg und Niederlage. „Sportlich gesehen war es wirklich super“, sagt Lehmann zum Abschluss. „Nur sollten es wirklich wieder mehr Mannschaften werden.“