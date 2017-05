Tolles Spiel, viele Tore und Heimsieg für Union

A-Jun. Union Torgau – SG Olympia 1896 Leipzig 5:3 (3:1).

Olympia erwischte den besseren Start. Unions Kapitän Bornmann (3.) versprang das Leder und Olympia bestrafte diesen Fehler mit der 1:0-Führung. Es dauerte einige Minuten bis Union diesen schnellen Rückstand verkraftete. Doch die Aktionen des Gastgebers wurden zwingender und die Torgefahr nahm zu.

Ein Schuss von Weimann konnte vom Gästetorwart nur zur Seite abgewehrt werden. Gremmels (20.) war zur Stelle und wuchtete den Ball zum Ausgleich unter die Latte. Dieser Treffer verlieh den Unionern neuen Mut.

Gremmels (38.) markierte die Torgauer Führung. Fast mit dem Halbzeitpfiff gelang Stein (45.) der Ausbau der Führung. Nach dem Seitenwechsel waren es wieder die Leipziger, die das Spiel bestimmten und folgerichtig zum Anschlusstreffer (54.) kamen.

Dieser Treffer wirkte wieder wie ein Signal auf die Unioner, die ihrerseits durch Stein (57.) den alten Abstand wieder herstellten – 4:2. Der Torgauer Jubel war kaum verklungen als Weber (59.) auf die Reise geschickt wurde, der sicher den 5:2-Zwischenstand markierte.

Olympia gab nicht und verkürzte auf 3:5 (65.). In der Schlussphase beherrschte Union wieder das Geschehen Weber (70.), Nowack (75.) und Stein (82.) besaßen noch gute Einschussmöglichkeiten. Union zeigte wieder eine prima Mannschaftsleistung und sicherte damit den 3. Tabellenplatz in der Staffel Nord. Mit diesem Sieg über Olympia sicherte Union dem FC Grimma die vorzeitige Meisterschaft. Aber der Vizemeistertitel wird erst am letzten Spieltag an Olympia oder Union vergeben.

Torgau: Lempe, Bornmann, Dauer, Spinn, Schulz, Zänker, Rother, Weimann, Nowack, Gremmels (2), Otto, Freymuth, Stein (2), Weber (1), Jäger, Gottsmann, Peter