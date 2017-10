Torgau im Deutschlandfunk

Für den Beitrag ist DLF-Redakteurin Ulrike Bajohr die Elbe von Deutschkilometer Null bis 144, von der tschechischen Grenze bis Torgau hinabgerudert. Immer wieder ist sie an Land gegangen, um dort mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Ihr Interviewpartner in Torgau war Dr. Uwe Niedersen. Er hat ihr nicht nur Wissenswertes über Torgau früher und heute mit auf den Weg gegeben sondern auch einen Erklärungsansatz dafür geliefert, warum sich gerade Ostdeutsche in diesen Tagen so kritisch mit der Politik der Bundesregierung auseinandersetzen.

