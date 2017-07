Torgau könnte neue Wahlheimat werden

Torgau/Dommitzsch. Aufgeschlossen, symphatisch, fröhlich. Ann-Sophie Schäfer hat sich mit ihrer lockeren und offenen Art schnell in der Region integriert. Dabei wohnt die junge Pfarrerin erst seit Anfang April in Torgau. Ihre Stelle gliedert sich in zwei verschiedene Aufgabenkomplexe.

„Zu 50 Prozent unterstütze ich die Gemeindearbeit im Bereich Dommitzsch und Süptitz“, sagt sie selbst. Hier wirkt seit 1. April Johann-Hinrich Witzel als neuer Pfarrer.

Mit 15 Orten ist dieser Bereich allerdings inzwischen sehr groß geworden. Ann-Sophie Schäfer übernimmt deshalb vor allem Gottesdienste, Trauungen, Taufen, Beerdigungen und die Konfirmandenarbeit. „Es macht mir viel Spaß. Ich lerne viele neue Menschen kennen und erfahre, was die Leute hier beschäftigt“, so die 31-Jährige über ihren beruflichen Alltag. Bevor sie ihre erste Pfarrstelle hier in der Region begonnen hat, war Ann-Sophie Schäfer für das Vikariat, die praktische Ausbildung zur Pfarrerin, in Elbingerode im Oberharz tätig. Vor allem viele Trauungen und Beerdigungen standen da in ihrem Dienstplan.

„Ich mag das. Es sind oft tiefe Begegnungen mit Familien und es ist auch immer eine Herausforderung, die richtigen Worte zu finden“, sagt Ann-Sophie Schäfer. Die übrigen 50 Prozent seien der gesamten Region Dommitzsch, Süptitz, Audenhain, Schildau, Belgern, Beilrode und Torgau gewidmet. Als Kreispfarrerin für regionale Arbeit – so lautet die offizielle Bezeichnung – will sie mit überlegen, wie in den größer werdenden Pfarrgebieten christliches Gemeindeleben auch in Zukunft lebenswert gestaltet werden kann. „Ich mache mir dazu viele Gedanken und ich bin begeistert, dass es überall in den kleinen Orten so viele Leute mit tollen Ideen gibt, die sich dafür einsetzen, etwas auf die Beine zu stellen.“

Auch privat mag es Ann-Sophie Schäfer gesellig. Sie hat einen großen Freundeskreis, ist gern und oft in Berlin, Dresden, Leipzig und Thüringen unterwegs. In Gera geboren, wuchs sie in Markersdorf, einem kleinen Ort mit 80 Einwohnern, auf. Die Eltern sind beide Pfarrer. Dennoch entschied sich die junge Ann-Sophie nach dem Abitur zuerst für ein Studium der Politikwissenschaften und wollte Journalistin/Autorin werden. Später setzte ein Sinneswandel ein.

Ich war oft an der theologischen Fakultät, lernte die alten Sprachen Latein, Hebräisch, Altgriechisch und wusste irgendwann einfach, dass das mein Weg ist.“ Somit entschied sie sich für ein entsprechendes Studium, das sie in Jena begann und in Prag fortsetzte. In Berlin absolvierte Ann-Sophie Schäfer nach fünf weiteren Jahren ihren Abschluss und wechselte für zweieinhalb Jahre in den Oberharz, wo sich die praktische Ausbildung, das Vikariat, anschloss. Nun ist die „frisch gebackene“ Kreispfarrerin für drei Jahre auf Entsendungszeit in Torgau, kann sich aber gut vorstellen, an der Elbe zu bleiben. Zu ihren Hobbys gehören die Musik, Klarvierspielen und das Schreiben.