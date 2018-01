Torgau mal ganz vorne

Das trifft sowohl für den gesamten Agenturbezirk zu, der aus den landkreisen Leipzig und Nordsachsen besteht, als auch für die Region Torgau. Der Bezirk lag im Dezember bei 15 486 arbeitslos gemeldeten Personen – ein Plus von 535.

An der Elbe stieg die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen um zehn auf 2 112 Männer und Frauen. Im Vergleich zu den übrigen sieben Agenturgeschäftsstellen ist das der geringste Anstieg – wenngleich Torgau mit 8,6 Prozent nach wie vor die höchste Quote im Bezirk vorweist. Die übrigen Geschäftsstellen bewegten sich im Dezember zwischen 5,0 Prozent in Wurzen und 7,0 Prozent in Delitzsch. Immerhin, im Vorjahr lag die Quote noch bei 10,1 Prozent.

92 Frauen und Männer aus der Region Torgau konnten im Dezember ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer neuen Beschäftigung beenden. Insgesamt 137 Menschen mussten sich im gleichen Zeitraum nach einem Beschäftigungsende arbeitslos melden. Für fünf Personen endete eine Beschäftigung am zweiten Arbeitsmarkt.

In der Einzelbetrachtung für den Landkreis Nordsachsen ist die Arbeitslosigkeit im Dezember um 164 auf 7 731 Personen gestiegen. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Prozentpunkte auf 7,3 Prozent. Von den insgesamt 7 731 Arbeitslosen wurden 2 320 von der Agentur für Arbeit (plus 135) und weitere 5 411 Personen vom Jobcenter (plus 29) betreut. Das Jobcenter kümmert sich im Landkreis die Empfänger von Arbeitslosengeld II und im Dezember um 3690 Sozialgeldempfänger.

Die Gesamtzahl der Empfänger von Arbeitslosengeld II hat sich im Dezember nur geringfügig verändert. Ende des Monats erhielten insgesamt 11 829 Menschen in 9 223 Bedarfsgemeinschaften die Grundsicherungsleistung. Das sind 65 Leistungsempfänger mehr als im Monat zuvor. Viele Empfänger von Arbeitslosengeld II sind Geringverdiener, beziehungsweise deren Familienmitglieder.