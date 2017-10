Torgau soll wieder aufblühen

Im Herbst 2006 war es zum ersten Mal soweit: 50 000 Tulpenzwiebeln sollten unter der Aktion „Torgau blüht auf“ in der Kreisstadt eingepflanzt werden, um im folgenden Frühjahr für eine bunte Blütenpracht zu sorgen. Zusammen mit der Stadt selbst, den Torgauer Stadtwerken, der Wohnungsbaugenossenschaft, der Wohnstätten GmbH, der damaligen Raiffeisenbank Torgau, der Gärtnerei Schubert, OBI und dem Altstadtverein rief die Torgauer Zeitung die Tulpenaktion im August vor elf Jahren ins Leben - mit dem Ziel, den Ort noch attraktiver zu gestalten. Der Erlös der Initiative kam der Hilfsaktion der Heimatzeitung, „Nachbarn in Not“, zu Gute.

Schnell fanden sich viele begeisterte Anhänger des Projektes, sodass die Zwiebeln in kleinen Beuteln erstmals am 9. September verkauft werden konnten. An diesem Tag standen das TZ-Mobil sowie mehrere Blumenmädchen auf dem Marktplatz bereit, um möglichst viele Säckchen an Mann und Frau zu bringen. Jeder, der ein Beutelchen für zuhause erwarb, landete auch im Lostopf des „Torgau blüht auf“-Gewinnspiels.

Doch besonders wichtig war nach dem Verkauf das Einpflanzen der Tulpenzwiebeln. Hierfür sollten nicht nur größere Flächen im Stadtgebiet, die von den Bewirtschaftern zugewiesen wurden, genutzt werden, sondern auch Blumentöpfe für den eigenen Balkon oder Rabatten in Vorgärten, in Kindertagesstätten sowie in Schulen. Bis jeder das Ergebnis der eigenen Arbeit begutachten konnte, vergingen allerdings einige Monate. Erst im Frühjahr 2007 blühte Torgau in leuchtenden Rot-, Gelb- und Grüntönen sprichwörtlich auf. Wahre Tulpenfelder schmückten die Kreisstadt und sorgten für bunte Hingucker. Die schönsten Flächen wurden in den damaligen TZ-Ausgaben im Rahmen eines Fotowettbewerbs veröffentlicht.

„Torgau blüht auf“ erhielt viel positive Resonanz, sodass die Aktion im Jahr darauf erneut durchgeführt wurde. Die Zwiebeln waren beim zweiten Mal aufgrund der hohen Nachfrage sogar einige Tage vor der großen Verkaufsaktion auf dem Marktplatz erhältlich. Erneut wurde im Herbst fleißig gesteckt und gepflanzt - jedoch nicht nur Tulpenzwiebeln. Die Stadtwerke setzten zusätzlich auf Narzissen, welche die Farbenpracht im Frühjahr 2008 noch um leuchtende Gelbtöne erweitern sollten. Allerdings wurde die Freude über das bunte Blumenmeer in der K&S-Seniorenresidenz Haus Renaissance im Torgauer Südring durch mehrere Diebstähle der Tulpen getrübt.

Solch ein Erlebnis bleibt im nächsten Frühling hoffentlich jedem erspart, denn nach zehn Jahren ist es wieder so weit: Die Aktion „Torgau blüht auf“geht nach langer Pause in die dritte Runde. Am 14. Oktober werden bei der TZ-Messe „Trendwende Dorf“ jeweils zehn abgepackte, regional produzierte Tulpenzwiebeln angeboten. Insgesamt sollen an diesem Tag 1000 Zwiebeln für den guten Zweck verkauft werden. Ab 10 Uhr können die Besucher in der Ostelbienhalle Beilrode neben den Beutelchen auch Tipps zum Stecken erhalten, sodass jeder anschließend zu Hause sofort loslegen kann. Neben den privaten Grundstücken werden die TZ sowie ihre Partner der hiesigen Wirtschaft und Verwaltung für die Verschönerung des öffentlichen Raumes sorgen. Außerdem wird eine Social-Media-Kampagne sowohl auf Facebook als auch auf Instagram ins Leben gerufen, bei der Leser Fotos einsenden und Tipps geben können. Kitas und Schulen können sich zudem kreativ ausleben und Bilder, Basteleien sowie Projektarbeiten zum Thema „Unsere blühende Stadt“ einreichen. Die schönsten Arbeiten werden in der TZ vorgestellt und an die Oberbürgermeisterin Romina Barth zur Inspiration für den Tag der Sachsen 2018 und die Landesgartenschau 2022 weitergeleitet. Somit steht einem farbenfrohen Frühling 2018 voller Tulpen nichts mehr im Weg.

Ideen gesucht!

Um Torgau auch innerhalb der Stadt auf öffentlichen Flächen im nächsten Frühjahr wirklich aufblühen zu lassen, werden noch geeignete Orte für die Bepflanzung gesucht. Daher sind Sie, liebe Leser, gefragt! Kennen Sie passende Flächen und können uns Tipps in puncto Standorte geben à la „bunte Vielfalt statt ungenutzter Rasen“? Dann senden Sie Ihre Ideen an tulpen@tz-mediengruppe.de.