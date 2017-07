Torgau will sich "bärenstark" präsentieren

Torgau. Die Stadtverwaltung hat sich am späten Dienstagnachmittag via Pressemitteilung zum Vorbereitungsstand für den Tag der Sachsen 2018 geäußert. Darin geht es auch um den Festumzug.

Unter dem Motto „Torgau bärenstark“ möchte sich die Große Kreisstadt Torgau vom 7. bis 9. September 2018 rund einer viertel Million Gästen aus nah und fern präsentieren. Das kündigte die Stadtverwaltung am Dienstag in einer Pressemitteilung an.

„Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren“, sagt darin Tilo Schroth, Projektleiter „Tag der Sachsen“ in der Großen Kreisstadt. „Wenn wir am 3. September dieses Jahres den Staffelstab von Löbau übernehmen, liegt hinter den Oberlausitzern ein hoffentlich erfolgreicher 26. Sachsentag und vor uns der Eintritt in die sogenannte heiße Phase unserer eigenen Vorbereitungen.“

Seit Januar dieses Jahres würden diese schon laufen, vornehmlich hinter den Kulissen. „Die Arbeitsgruppen haben sich gebildet, und die sind schon mit der Umsetzung ihrer jeweiligen Aufgaben und Konzepte beschäftigt“, umreißt Schroth den Stand der Dinge. „Wir haben die Erfahrungen der letzten Ausrichterstädte zusammengetragen und werden auf diesen Erfahrungen aufbauen. Auch die Erfahrungen aus 1996, als Torgau schon einmal Ausrichterstadt des Tages der Sachsen war, spielen eine gewichtige Rolle. Das ist unser Vorteil und lässt zudem etwas Spielraum für Neues.“



Fest steht wohl schon das Kernfestgebiet. Dieses soll sich auf den Altstadtkern konzentrieren. Ebenso ist die geplante Festumzugsstrecke an die Umzugsstrecken zum Sachsentag 1996 und dem Landeserntedankfest angelehnt. Torgaus Vereine seien angeschrieben worden, unter ihnen „alte Sachsentag-Hasen“. Teilweise arbeite man dort schon selbst an Konzepten, wie man sich am 27. Tag der Sachsen in Torgau beteiligen möchte.



„Und das ist gut so“, wird Torgaus Oberbürgermeisterin Romina Barth erfreut zitiert. „Schließlich haben wir alle gemeinsam schon oft bewiesen, dass wir gute Gastgeber sind. Ich denke dabei in jüngster Vergangenheit an das Landeserntedankfest 2017 oder das Lutherjahr in diesem Jahr, dass am ersten Oktoberwochenende mit dem Stadtfest ‚Luthers Kirchweih‘ einen finalen Höhepunkt erreichen soll. Nun liegen vor uns zwei Großereignisse, bei denen wir uns bärenstark zeigen werden: der Tag der Sachsen im nächsten Jahr und vier Jahre später die Landesgartenschau.“



Im Rathaus sieht man die Weichen gestellt. „Wir sind voller Tatendrang und haben jeden Menge Ideen“, so Oberbürgermeisterin Romina Barth. „Ich lade alle Torgauerinnen und Torgauer ein, diese Vorbereitungen zu unterstützen und damit auch mitzuhelfen, das eigene Torgau mitzugestalten. Die Chancen, die wir haben, sind einmalig. Wir wollen und werden sie nutzen. Damit eröffnen wir Torgau neue Zukunftsperspektiven.“



Kontakt zum Organisationsbüro ist per E-Mail Sachsentag2018@torgau.de und Telefon 03421 748 435 möglich.