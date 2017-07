Torgau-Kuvert - ein moderner Betrieb mit Tradition - seit 25 Jahren in Süptitz zu Hause

Hervorgegangen aus der ehemaligen VEB Papierverarbeitung Torgau, dem Nachfolgebetrieb der FH Schmidt Briefumschlag-Ausstattungen, wurde Torgau-Kuvert im Jahre 1991 von der Urenkelin des damaligen Firmengründers, Frau Barbara Wessner, geb. Schmidt sowie Herrn Edlef Bartl und Herrn Peter Rössler neu gegründet.

Im August 1991 übernahm Frau Wessner im alten Werk in Torgau die Geschäfte an der Seite von Herrn Jan Krause. Zu dieser Zeit bestand die Absicht, einen Firmenneubau zu errichten, um auf modernen Briefumschlagmaschinen konkurrenzfähig zu produzieren. Im Süptitzer Gewerbepark wurde man fündig. Durch großes Engagement des damaligen Bürgermeisters konnte der Neubau im April 1992 starten. Bereits im November wurde die erste Briefumschlag-Maschine der Marke Winkler + Dünnebier aufgebaut und im Dezember ging die erste verkaufsfertige Ware aus Süptitz zum Kunden.

Mit etwa 100 Mitarbeitern steigerte man auf modernsten Hochleistungsmaschinen die Produktion auf täglich ca. 8 bis 10 Millionen Briefumschläge. Aber auch Papprückwandtaschen, Versandtaschen und unterverpackte Ware für den Einzelhandel werden heute gefertigt. Qualitativ hochwertige Kuvertierhüllen sind dabei ebenso wenig ein Problem wie Sonderanfertigungen und bedruckte Ware. Torgau-Kuvert kann man als Spezialist für die Fertigung von Kuvertierhüllen und unterverpackter Ware für den Handel bezeichnen.

Kundenstamm erweitert

Zu den Kunden zählen Behörden, Banken, Versicherungen, Letter-Shops und zunehmend Großhandelsketten. Aber auch viele kleinere Unternehmen gehören zum Kundenstamm. Größere Mengen an Briefumschlägen werden vorrangig in das europäische Ausland sowie nach Übersee geliefert.

Der Wettbewerbsdruck im deutschen Markt hat die Unternehmensleitung dazu bewogen, auch im Ausland Firmen zu gründen.

1995 erfolgte die Erweiterung des Firmengebäudes um die derzeitige Lagerhalle, da sich der Kundenstamm rasant entwickelt hatte.

Das gewachsene Team, welches sich bei Torgau-Kuvert etabliert hat, ist hoch motiviert und die Leistungsbereitschaft jedes Einzelnen dokumentiert die Verbundenheit mit dem Unternehmen. Jeder Mitarbeiter ist stolz auf das Errungene, denn es war anfangs nicht einfach, große und wichtige Kunden von der Leistungsbereitschaft eines Betriebes in den „neuen Bundesländern“ zu überzeugen.

Mit Preisen geehrt

Neben dem „Unternehmer-Preis der Sparkasse 1999“ wurden im Jahr 2000 diese Bemühungen auch mit dem „Oskar für den Mittelstand“ gekrönt. Bewertet wurde Torgau-Kuvert im Vorfeld hinsichtlich Gesamtentwicklung des Unternehmens, Schaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, Innovationen und Modernisierung, Service und Kundennähe.

In den letzten Jahren wurden erhebliche Veränderungen in und am Gebäude vorgenommen, um auf dem neuesten Stand und damit konkurrenzfähig zu bleiben.

Übrigens werden in Süptitz junge Leute als Packmitteltechnologen, Kaufmann/-frau für Büromanagement und Fachkraft für Lagerlogistik ausgebildet und man bietet ihnen bei erfolgreichem Abschluss eine reale Chance auf Arbeit in der Region.

Mittlerweile gehört Torgau-Kuvert zum mayer-network, einer Kooperation von über 40 selbstständigen mittelständischen Unternehmen der Briefumschlagbranche, und sichert durch diese Vernetzung seine Flexibilität in alle Richtungen der Branche ab. Eigene Kernkompetenz ist nach wie vor die Herstellung von Kuvertierhüllen und Kleinpackungen.

Im eigenen und auch Kundeninteresse legt Torgau-Kuvert größten Wert auf optimale Qualität und Umweltfreundlichkeit. Das Unternehmen ist zertifiziert nach ISO 9001; ISO 14001, ISO 50001; FSC, PEFC, Nordic Ecolabel und Norme Francaise Environment.

"Eigene Kernkompetenz ist nach wie vor

die Herstellung von Kuvertierhüllen und Kleinpackungen."