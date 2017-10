Torgauer Altstadtverein soll aufgelöst werden

Torgau. Nun also doch: Der Torgauer Altstadtverein, Mitte der 1990er Jahre gegründet, steht vor seiner Auflösung. Das bestätigte gestern Henry Goldammer: „Wenn ein Verein an Bedeutung verloren hat und seinen Satzungszweck nicht mehr erfüllt, sollte er aufgelöst werden“, sagte er auf TZ-Nachfrage.



Diese nunmehr offizielle Botschaft, die andeutungsvoll schon seit einigen Wochen durch die Stadt geisterte, hat auch einen festen Termin: „In dieser Woche wurden alle 32 Mitglieder schriftlich für den 28. November, 18.30 Uhr, in das Vereinsbüro, Scheffelstraße 6, eingeladen, mit der Absicht, über die Auflösung des Vereins abzustimmen“, so formuliert es Goldammer.



Der Torgauer Geschäftsmann, Inhaber des Fitnessstudios Lady Gym, gehört nicht dem Vorstand an. Er sei gebeten worden - und auch bereit - die notwendigen organisatorischen Schritte zu übernehmen, damit alles ordnungsgemäß vonstatten geht. Im rechtlichen Schritte agiere er jedoch nicht als Liquidator: „Das ist in erster Linie Aufgabe des Vorstandes. Es sei denn, das Gremium bestimmt am 28. November eine andere Person dazu.“



Bei der Abwicklung geht es vor allem auch um das Vereinskonto, das auf der Haben-Seite noch etwa 13 000 Euro ausweisen dürfte. So zumindest brachte es die frühere Vereinsvorsitzende Corina Heise während des Händlerstammtisches Mitte September (TZ berichtete) vor. Hintergrund war die Diskussion um eine Kunststoffeisbahn als lukrative Zutat zum Torgauer Weihnachtsmarkt. Heise hatte die Summe als mögliche Finanzierungshilfe ins Gespräch gebracht.

Henry Goldammer lenkt ein: „Wir haben darüber gesprochen, uns im Falle einer Vereinsauflösung nach Möglichkeit mit einem Geschenk zu verabschieden, das den Bürgern zugute kommt. Wie viel das zu guter Letzt ist, steht erst fest, wenn etwaige Verbindlichkeiten beglichen sind.“



Könnte es jedoch sein, dass die Vereinsauflösung von den Mitgliedern abgelehnt wird? Henry Goldammer: „Das ist möglich, aber meines Wissens unwahrscheinlich.“

Er selbst findet es „sehr schade“, dass die „einst feste Gemeinschaft, die über viele Jahre erfolgreich mithalf, die Innenstadt attraktiver zu machen, nicht mehr funktioniert.“ Mit dem Händlerstammtisch, angeschoben von der Oberbürgermeisterin, habe sich jedoch ein „gutes Instrument“ gefunden, mit dem man ähnliche Ziele verfolgen könne.