Neun Landräte beziehungsweise deren Stellvertreter haben am Donnerstag auf Schloss Hartenfels die Torgauer Erklärung unterzeichnet. Damit formieren sich neun Landkreise aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg hinter der Forderung nach einer neuen Ost-West-Straßenverbindung. Sie soll parallel zur A 4 und A 14 verlaufen, was auch zu deren dringend notwendiger Entlastung führen würde.

Zuvor hatten die Landkreis-Vertreter auf Einladung von Nordsachsens Verwaltungschef Kai Emanuel über die Zukunft der Reviere Mitteldeutschland und Lausitz vor dem Hintergrund des absehbaren Ausstiegs aus der Braunkohleförderung beraten. Das Straßenprojekt soll die infrastrukturellen Voraussetzungen für wirtschaftliche Neuansiedlungen in den betroffenen Revieren schaffen. In Anlehnung an die geografische Lage trägt das Projekt den Namen Milau. „Angesichts langjähriger Planungs- und Bauzeiten duldet es keinen Aufschub. Wir fordern die Entscheidungsträger in Bund und Ländern auf, ihre Verantwortung dafür wahrzunehmen“, heißt es in der Torgauer Erklärung deutlich.

„Durch die innerdeutsche Teilung wurden im Osten Deutschlands vorrangig Straßen in Nord-Süd-Richtung gebaut, um Ostsee und Erzgebirge besser zu erschließen. Mit Ausnahme der Autobahn A 4 blieben Ost-West-Verbindungen auf der Strecke. Das wirkt bis heute nach und führt insbesondere in Nordsachsen, Südbrandenburg und der Lausitz zu erheblichen Nachteilen für die wirtschaftliche Entwicklung und die Mobilität der Bevölkerung“, erklärte Kai Emanuel am gestrigen 28. Jahrestag des Mauerfalls.

Emanuel setzt große Hoffnungen in die Unterstützung durch die Minsterpräsidenten der drei Länder. Immerhin sei das Thema Braunkohleausstieg und dessen Folgen ein zentraler Punkt im Schreiben der Ost-Ministerpräsidenten an die Kanzlerin gewesen. „Bevor der Ausstieg kommt, müssen strukturverändernde Maßnahmen vorgenommen werden, so wie diese“, sagt Emanuel. Auch der Bund müsse am Vorankommen des Projekts interessiert sein, schließlich handele es sich am Ende auch um eine Verbindung von überregionaler Bedeutung. Weil es um die Bewältigung des Strukturwandels geht, soll Milau zusätzlich gefördert werden und nicht zu Lasten anderer Vorhaben aus dem Bundesverkehrswegeplan gehen, so die Vorstellungen der Unterzeichner.

Die Grundidee hinter Milau: Es werden keine komplett neuen Straßen oder Autobahnen gebaut, sondern bestehende Infrastruktur geschickt miteinander verknüpft und abschnittsweise erweitert. Dazu heißt es in der Torgauer Erklärung: „Nach dem Grundsatz ,Ausbau vor Neubau‘ lässt sich dafür das bestehende Bundes- und Staatsstraßennetz von der A 38 im Westen bis zur B 115 im Osten nutzen.

Kai Emanuel und seine Kollegen wollen Milau als einen Überbau verstanden wissen, unter dem die verschiedenen Infrastrukturmaßnahmen zusammenlaufen.

Für Vorhaben wie die Torgauer Ortsumfahrung oder die um Mockrehna und Doberschütz könnte sich so ein Turbo zünden lassen. Das sieht auch der Träger des nordsächsischen Direktmandats im Bundestag, Marian Wendt (CDU), so. Den Ausbau des vorgestellten Verkehrskorridors Milau unterstütze er voll und ganz.

Die Bundesregierung und die neue Koalition seien sich ihrer Verantwortung für Ostdeutschland sowie besonders für die (ehemaligen) Braunkohlegebiete bewusst, und er fordere diese auch weiterhin vehement ein. „Den Ausbau der B 87 und besonders den Bau der Ortsumfahrung Torgau könnten wir über diese große Lösung nun beschleunigen. Ich bleibe dran und werde dies umgehend in Ber­lin zur Sprache bringen.“

Info:

Das will Milau einbinden

Los geht es dabei in der Lausitz bei Bad Muskau, dann wir die A 13 gekreuzt. Hinter Bad Liebenwerda verlaufen zwei Stränge weiter in Westen. Einer über die B 183 nach Torgau und von dort über die B 87 bis Eilenburg, danach unterhalb von Delitzsch bis nach Brehna auf die A9. Der zweite Strang überquert die Brücke Mühlberg, führt um Dahlen herum, nach Wermsdorf, nutzt A 14 und A 38, um dann vor Böhlen in die B 2/ B 95 zu münden