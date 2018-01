Torgauer Friedhof wieder geöffnet

Torgau. Die Aufräum- und Baumfällarbeiten halten auch nach der Öffnung weiterhin an. Die Friedhofsverwaltung bittet um Rücksichtnahme, damit diese Arbeiten nicht behindert und zügig durchgeführt werden können. Alle, von umgestürzten Bäumen betroffenen, Grabstellen sind bereits beräumt worden. Bisher konnten keine Material-Beschädigungen an Grabsteinen und Grabsteineinfassungen festgestellt werden. Die Kosten für Schäden an Bäumen und deren Beräumung sind durch eine Sturmversicherung der evangelischen Kirchengemeinde als Friedhofsträger abgesichert.



Wichtiger Hinweis: Die Grabanlagen mit allem Zubehör sind Eigentum der jeweiligen Nutzungsberechtigten (der eingetragenen Familienangehörigen). Bei eventuellen Schäden an Grabsteinen, Einfassungen und Bepflanzungen sind deshalb die Versicherungen der Eigentümer zuständig.

Da mindestens 70 Bäume (bis auf einige Birken ausschließlich Nadelbäume) dem Sturm zum Opfer gefallen sind und eine Nachpflanzung aus finanziellen Gründen derzeit nicht möglich ist, werden Spender für Laubbaum-Nachpflanzungen gesucht, um die entstandenen großen Lücken wieder schließen zu können.

Nähere Auskünfte dazu erhalten Sie in der Friedhofsverwaltung Tel: 03421 902182.