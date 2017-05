Torgauer Leseratten tauchen in den Buchsommer ein

Torgau. Der Buchsommer klopft auch in diesem Jahr an die Tür der Stadtbibliothek Torgau. Er steht unter dem Motto „Beim Lesen tauch ich ab“. TZ sprach darüber mit Claudia Eilenberger, der Leiterin der Stadtbibliothek.



TZ: Frau Eilenberger, wann wird‘s endlich (Buch-)Sommer?

C. Eilenberger: Der Auftakt erfolgt am 14. Juni. Seit 2012 findet der „Buchsommer Sachsen“ als landesweites Projekt zur Leseförderung statt. Der Landesverband Sachsen im Deutschen Bibliotheksverband koordiniert das Projekt, an dem mittlerweile 98 sächsische Bibliotheken teilnehmen. Der Buchsommer hat sich zur Aufgabe gestellt, Spaß und Freude am Lesen zu vermitteln. Gleichzeitig soll er ein Angebot zur Freizeitgestaltung in den Sommerferien sein.



An welche Zielgruppe richtet sich das Angebot?

Auch in diesem Jahr möchten wir wieder alle Mädchen und Jungen von der fünften bis zur siebten Klassenstufe zu uns in die Ritterstraße 10 einladen. Die Teilnahme ist unkompliziert, kostenlos und ohne weitere Vorbedingungen. Die Anmeldung als Bibliotheksbenutzer ist zwar wünschenswert, jedoch keine Vorbedingung. Jeder Teilnehmer erhält einen Clubausweis und ein Leselogbuch, in dem die gelesenen Bücher eingetragen und bewertet werden können...



... und am Ende wird wieder kontrolliert, ob der- oder diejenige das Buch auch wirklich gelesen hat?

Aber keine Tiefenprüfung! Die erfolgreiche Lektüre wird nach einem kurzen Gespräch durch einen Stempel im Leselogbuch bestätigt. Wer mindestens drei Bücher über die Ferien gelesen hat, wird zu unserer Abschlussparty eingeladen und erhält sein Buchsommer-Zertifikat. Exklusiv für die Teilnehmer am Buchsommer Sachsen wurden übrigens wieder mehr als 100 neue Bücher gekauft. Präsentiert in einem eigenen Regal und erkennbar am Buchsommer-Aufkleber warten spannende Abenteuergeschichten, lustige Comic-Romane und aufregende Fantasygeschichten auf die Leser.



Bislang von Schülern des Johann-Walter-Gymnasiums dominiert, stieg in den vergangenen Jahren auch die Zahl der Oberschüler, die sich am Buchsommer beteiligen. Wie sieht es in diesem Jahr aus?

Die Anmeldungen liegen noch nicht vor. Aber ich hoffe natürlich, dass dieser Trend anhalten wird. Dass sich der Buchsommer Sachsen auch in Torgau als erfolgreiches Leseförderprojekt etabliert hat, zeigen die Zahlen der vergangenen fünf Jahre. Im Rahmen jener Ferienaktion wurden bisher über 1800 Bücher gelesen und 318 Zertifikate überreicht.

www.bibliothek-torgau.de