Torgauer Stollenanschnitt nach Maß

Die große Frage, die sich zu Beginn der offiziellen Eröffnung des Torgauer Märchenweihnachtsmarktes durch Oberbürgermeisterin Romina Barth stellte, war ganz klar: Wird der Verkaufs-Rekord von achteinhalb Minuten aus dem Vorjahr geknackt? Die Antwort darauf blieb aus, denn eine Stoppuhr kam dieses Mal nicht zum Einsatz. „Wir wollen einen entspannten Verkauf und nicht den Druck, eine neue Bestzeit aufstellen zu müssen“, erklärte Frieder Francke im Vorfeld. Trotzdem hatte die Aktion einen guten Zweck. „Der Erlös wird erneut der Torgauer Bärenstiftung zugute kommen“, freute sich der Bäckermeister, der gleichzeitig auch Pate vom Torgauer Bären Benno ist.

Danach ging es endlich ans Werk: Die ersten Stücke des allseits beliebten Weihnachtsklassikers wurden jeweils für einen Euro verteilt. Neben Romina Barth half dabei auch das Torgauer Dornröschen. Wie ein eingespieltes Team verteilten sie das Gebäck an die Gäste, die vom Geschmack wieder begeistert waren. „Ein Traum, der auf der Zunge zergeht. So muss ein Stollen sein“, schwärmte Nicole Froese. Nicht umsonst kamen fünf Kilogramm Butter, sechs Kilogramm Rumrosinen, Mehl, Zucker sowie ein geheimes Gewürz zum Einsatz. Doch um die Bikinifigur muss sich in diesem Winter keiner Sorgen machen: „Auf der Kunststoffeisbahn im Schlosshof kann anschließend jeder den angesammelten Hüftspeck wieder abtrainieren.“

Nicht nur das Schneiden des Stollens dauerte zum Schluss etwas länger, da selbst die Hand des Bäckermeisters zu schmerzen begann. Es wurde auch schwieriger, die restlichen Stückchen an den Mann beziehungsweise an die Frau zu bringen. Schließlich sicherte sich Angela Deutrich die letzten vier zum Sonderpreis für nur drei Euro. Dennoch kam am Ende eine hohe Summe für die Bärenstiftung zusammen: 231 Euro, 41 mehr als im Jahr zuvor. „Das haben wir einem Mann zu verdanken, der gleich 100 Euro gespendet hat“, so Francke. Wer der großzügige Herr war, bleibt ebenso wie die Frage, ob beim Verkauf ein neuer Rekord aufgestellt wurde, ungeklärt.