Torgauer Weihnachtsbaum steht

Torgau. Über Langeweile kann sich Gerd Heubaum derzeit wahrlich nicht beklagen. Wenn's um Höhe geht, ist der Weßniger mit seinem Kran immer vorn mit dabei. Am Freitag noch in Audenhain beim Baumschnitt am Schwarzen Graben unterwegs, ging's am Samstag nach Torgau in die Abfindungen. Denn von hier stammt der etwa 16 Meter hohe Weihnachtsbaum, der gut drei Stunden später festverkeilt auf dem Torgauer Marktplatz die Blicke auf sich ziehen sollte.



Doch bevor es so weit war, war erst einmal Fingerspitzengefühl gefragt. Denn den Baum aus dem Garten von Daniel Heinzmann und Peggy Kretzschmann zu bugsieren, verlangte nicht nur von Heubaum einiges ab. Auch die Mitarbeiter der Torgauer Stadtwerke waren gefordert. Schließlich sollte der Baum unbeschadet seine letzte Reise antreten.



Erste Hürde war eine Elektroleitung quer übers Gartengrundstück. „Geht's schief, haben wir hier schon einen hell erleuchteten Weihnachtsbaum“ – ein Witz, der an jenem regenkalten Morgen nicht nur einmal die Runde machte.

Bereits kurz vor sieben hatte Gerd Heubaum seinen Kran auf dem Parkplatz am Strandbad in Stellung gebracht. Zu sehen war wegen der Dunkelheit noch kaum etwas, weder vom Baum noch vom Schlüssel zum verschlossenen Gartentor. Kurz vor halb acht kamen die Stadtwerker und selbst jetzt noch hätte es einer Kletterpartie über den Zaun bedurft. Bis Grundstücksbesitzer Daniel Heinzmann mit dem Schlüssel anrückte, verging nochmals eine Viertelstunde. Schnell war klar, warum: Ihm war 8 Uhr als Termin genannt worden. Kein Problem für die Stadtwerker, hatten die doch ohnehin noch mit Auspacken zu tun. Und Heubaum freute sich erst mal über das Angebot, einen heißen Kaffee zu bekommen.



Erst im September hatten Heinzmann und Kretzschmann das Grundstück übernommen. Dass sich die beiden schon kurze Zeit später von der stattlichen Colorado-Tanne verabschiedeten, sei kein Problem. Das Angebot, den Baum für den Weihnachtsmarkt zu spenden, habe die Vorbesitzerin gemacht, sagte Heinzmann. Er und seine Freundin hätten dann auf nochmalige Anfrage der Stadt das Angebot erneuert. Punkt 8.07 Uhr hing das gute Stück schließlich am Haken und Gerd Heubaum atmete tief durch. Denn das Gewicht des Kolosses war schwer einzuschätzen. Noch dazu die Hürde mit der Stromleitung… „Das war das erste Mal, dass mir bei solch einem Baum die Muffe ging“, gestand der Kranführer, dessen Gerät mit den drei Tonnen dann doch leichtes Spiel hatte.



Doch wie bekommt man einen schwankenden Baumriesen aus der Senkrechten in die Waagerechte? Vor allem, wie gelingt es, den gleichmäßigen Astbewuchs zu schonen? Hier zeigte sich, dass Heubaum, Stadtwerke und Kraftverkehr ein eingespieltes Team sind. Stützende Paletten und Böcke auf dem Tieflader waren relativ schnell in Position gebracht. Ein kleiner Kranausleger auf einem Multicar sorgte für die richtige Position des mächtigen Stammendes. Stück für Stück wurde der Baum nun gekippt, bis er 8.43 Uhr unter Ächzen und Knarrzen fest verzurrt in Position lag. Wenig später ging's an Kaufland vorbei, über die Eilenburger Kreuzung in Richtung Autohaus Glaubrecht, über die Wolffersdorffstraße und Bäckerstraße zum Mark, wo bereits einige Zuschauer neugierig das Geschehen verfolgten. Gleich drei Anläufe bedurfte es, bis das mit der Kettensäge verjüngte Stammende 10.15 Uhr sicher in der Bodenhülse steckte. Mit dem Schmücken des Baums soll heute begonnen werden.



Derweil war man sich am Samstag sicher, einen der schönsten Weihnachtsbäume der letzten Jahre auf den Markt gestellt bekommen zu haben. Das Urteil von Ehepaar Sickert teilte unter anderem CDU-Fraktionsvize und Lkw-Fahrer Konrad Theobald. Und auch Daniel Heinzmann zeigte sich stolz, dem Baum ein derart würdevolles Ende bereitet zu haben.



Übrigens: Wenn der Baum beim Transport oder Aufstellen gebrochen wäre, hätte beim Reiseverkehr Schulze ein Ersatzbaum gewartet. Dieser soll nun im kommenden Jahr geschlagen werden.