Torgauer Weihnachtspostamt öffnet wieder

Torgau. Das Fest der Liebe ist nicht mehr weit. Daher sind der Weihnachtsmann und seine Gehilfen schon fleißig mit den Vorbereitungen für Heiligabend beschäftigt und das bedeutet, auch die Geschenke für die Kinder zu besorgen. Doch für die Erledigung dieser Aufgabe brauchen sie zunächst die Wunschzettel von allen Jungen und Mädchen.



Diese können in diesem Jahr wieder in jeden grünen Briefkasten der Torgauer Citypost geworfen werden, die sie anschließend kostenfrei nach Himmelpfort schickt. Doch vom 28. November bis zum 8. Dezember öffnet auch erneut das Torgauer Weihnachtspostamt im Haus der Presse mit einem Spezial-Briefkasten.

Die Besonderheit ist neben einem kleinen Teller mit Süßigkeiten, dass die drei schönsten der dort abgegebenen Briefe ausgezeichnet werden. Anstatt den Wunschzettel somit lediglich in den Citypost-Briefkasten vor dem Verlagshaus einzuwerfen, sollte jeder während der zwei Wochen zu den regulären Öffnungszeiten den speziellen Briefkasten des Weihnachtspostamtes und somit die Chance auf ein kleines Geschenk nutzen.



Doch um einen Preis zu erhalten, müssen sich alle etwas einfallen lassen. Daher ist beim Schreiben und Gestalten Kreativität gefragt. „Aber die Kinder können ihre Wünsche auch malen oder von den Eltern notieren lassen, wenn sie noch nicht schreiben können“, versichert der Weihnachtsmann. Trotzdem dürfen der Name, die Anschrift sowie die Telefonnummer nicht fehlen. Sonst können die Gewinner nicht benachrichtigt werden und der Weihnachtsmann kann niemandem zurückschreiben. Eine Antwort bekommt nämlich jeder – egal, ob der Wunschzettel letztendlich prämiert wird.



Um die schönsten Briefe auswählen zu können, bittet die Weihnachtsengel-Jury zudem darum, die Wunschzettel nicht zu verschließen.

Außerdem haben die Jungen und Mädchen die Möglichkeit, dem Weihnachtsmann ihre Wünsche an vier ausgewählten Terminen persönlich mitzuteilen: jeweils am 28. und 30. November von 14 bis 14.30 Uhr sowie am 5. und 7. Dezember von 10 bis 10.30 Uhr. Dazu sind auch Kita-Gruppen herzlich eingeladen, um den Kindern eine Freude zu bereiten. Bei Interesse können sie sich unter der Telefonnummer 03421 721049 oder per E-Mail elisa.perz@tz-mediengruppe.de melden.