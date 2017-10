Torgauer droht Knast nach Schwarzfahren

Torgau. Albert K. (Name von der Redaktion geändert) war beim Schwarzfahren in der S-Bahn ohne gültige Fahrkarte erwischt worden. Da er mehrfach vorbestraft ist, droht ihm nach dieser Straftat, bei der der Schaden für die Deutschen Bahn AG ganze 4,70 Euro betrug, nun sogar der Knast. Die Hauptverhandlung wurde allerdings ausgesetzt.



Was war passiert? Die Staatsanwaltschaft hielt ihm in der Anklageschrift vor, dass er am 2. Mai dieses Jahres gegen 5.12 Uhr in der S-Bahn auf dem Abschnitt zwischen Falkenberg/Elster und Torgau ohne gültigen Fahrschein erwischt wurde. Die Staatanwaltschaft beschuldigt ihn, dass er sich der Kontrolle entziehen wollte, indem sich der Angeklagte in einer der Toiletten versteckte. Das hatte die Zugbegleiterin allerdings bemerkt, denn sie wartete vor der WC-Tür auf den vermeintlichen Schwarzfahrer.

Für den ledigen Albert K. bedeutete das zunächst eine Strafe in Höhe von 60 Euro, die er an die Deutsche Bahn AG bezahlen musste. Ein teurer Besuch für ihn, denn er hatte in Falkenberg seinen siebenjährigen Sohn besucht, der bei der Mutter, seiner ehemaligen Freundin, lebt.



„Ich habe das Geld sofort überwiesen, weil ich keinen Ärger haben wollte. Auch, weil ich noch unter Bewährung stand“, erklärte der 35-Jährige den Juristen. Der Torgauer hat eine feste Anstellung als Lackierer und dürfte demzufolge das Schwarzfahren gar nicht nötig haben. Allerdings bestritt er vor Gericht, dass er ohne gültigen Fahrschein unterwegs war. „Ich hatte eine Fahrkarte, sogar zwei. Eine für die Hinfahrt nach Falkenberg, die zweite für die Rückfahrt nach Torgau. Beide hatte ich bereits in Torgau gekauft. Die Rückfahrkarte nach Torgau hatte ich in der Arschtasche. Die war zerknittert und klatschnass, weil ich frühmorgens auf meinem Weg mit dem Rad zum Bahnhof Falkenberg in einen Regenguss geraten war. Ich habe sie der Zugbegleiterin gezeigt, als ich aus der Toilette kam. Für sie war mein Fahrschein ungültig. Sie hatte zuvor auch angenommen, dass ich mich vor ihr als Schwarzfahrer verstecken wollte. Deshalb wartete sie vor dem WC auf mich. Das lag sie aber falsch. Ich musste dringend auf die Toilette. Ich wäre danach zu ihr gegangen, um die Karte zu zeigen“, erklärte er seine Version vor Gericht.



Der Richter fragte ihn, ob er besagte, angeblich beschädigte Karte noch hat und sie den Juristen zeigen könne. Diesen Fahrschein habe er allerdings nicht aufgehoben, antwortete Albert K. kleinlaut – zweifellos ein Fehler oder er hatte nie kein Ticket gekauft.

Nach dieser Aussage des Angeklagten wurde die Hauptverhandlung durch den Richter ausgesetzt, weil sich eine neue Sachlage ergab, die vorher aus den Strafakten nicht zu ersehen war. Aus diesem Grund muss nun die Zugbegleiterin als Zeugin gehört werden.



Gegen den Angeklagten sprechen weitere belastende Fakten: Albert K. ist seit 2015 bereits viermal vorbestraft, davon zweimal wegen Erschleichung von Leistungen, also Schwarzfahren mit dem Zug, so dass es den Juristen schwerfallen dürfte, ihm seine Version mit der nassen, unlesbaren Fahrkarte zu glauben. Alle relativ kurzen Freiheitsstrafen, meist ein bis zwei Monate, wurden zur Bewährung ausgesetzt. Wird Albert K. in der kommenden Hauptverhandlung wegen seiner erneuten Schwarzfahrt schuldig gesprochen und verurteilt, könnte er im Gefängnis landen, weil er sich unter aktuell vier laufenden Bewährungen eine weitere, wenn auch Straftat von geringer Bedeutung, geleistet hat. Er müsste im für ihn ungünstigsten Fall alle fünf Strafen absitzen.