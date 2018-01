Torgauer kamen, sahen und gewannen

Hockey. Am letzten Wochenende debütierten die Routiniers des TSV Blau-Weiß Torgau erstmals beim traditionellen Seniorenturnier des Leipziger Sport Clubs.

Das mit zehn Herren- und sieben Damenteams außerordentlich gut bestückte Zweitagesturnier, entwickelte sich zu einer anspruchsvollen und gelungenen Auftaktpremiere für die Torgauer im Jahr 2018. Zunächst aber hieß es, sich durch eine möglichst gute Position in einer der beiden Herren-Staffeln für höhere Ziele zu qualifizieren.

Im ersten Spiel trafen die Torgauer auf alte Bekannte vom HTC Leipzig-Südost. Nach kurzer Eingewöhnungsphase konnte man das Spiel eindeutig bestimmen und deutlich mit 5:0 für sich entscheiden. Schwerer taten sich die Torgauer, bei denen es einige Neuzugänge aus den Reihen der ehemaligen Herrenmannschaft gab, anschließend gegen die Mannen vom Gastgeber des Leipziger SC.

In einem ansehnlichen Spiel, kombinierten die Torgauer ordentlich, versäumten es allerdings anfangs, sich mit Treffern zu belohnen. Aber auch hier machte sich die Beharrlichkeit am Ende bezahlt und die Torgauer verließen als 3:1-Sieger die Platte.

So richtig warmgespielt, ging es im dritten und letzten Vorrundenspiel des ersten Tages gegen den Erfurter Hockey Club. Die bereits konditionell sichtlich gezeichneten Erfurter hatten gegen die Torgauer Offensivmaschine zu keiner Zeit eine Chance, sodass die Torgauer ihr Torverhältnis mit einem ungefährdeten 7:0 aufhübschen konnten – ein Umstand, welcher sich im weiteren Turnierverlauf noch als äußerst wertvoll erweisen sollte.

Im Kampf um die Staffelkrone traf man im letzten Vorrundenspiel am Sonntag auf den ebenfalls noch ungeschlagenen Cöthener Hockey Club 02. Zwischen den beiden ehemaligen Regionalliga-Konkurrenten entwickelte sich eine spannende und temporeiche Partie, in deren Verlauf die Cöthener einen ihrer zahlreichen Konter zur Führung nutzen konnten. Zwei Minuten vor Spielschluss verpassten sie es aber, durch einen nicht verwandelten Neunmeter-Ball den Sack zuzubinden. Besser machten dies die, bis zum Ende aufopferungsvoll kämpfenden, Torgauer. Ein, mit der Schlusssekunde gegebener, Neunmeter-Ball wurde sicher eingenetzt und das Spiel endete 1:1. Nun zahlte sich das gute Torverhältnis aus und die TSV-Oldies verwies die punktgleichen Cöthener auf den zweiten Tabellenplatz.

Als Gruppenerster zogen die ungeschlagenen Torgauer somit ins Turnierfinale gegen die ebenfalls stark aufspielenden Staffelsieger vom TSV Fichte Hagen 1863. Die Hagener erwiesen sich dann auch als Rivalen auf Augenhöhe. In einem dramatischen Endspielkrimi gelang es den Torgauern nicht, eine 2:0-Führung auszubauen, um die ebenfalls siegeshungrigen Finalgegner entscheidend auf Distanz zu halten. So wurde es, nach dem verdienten Anschlusstreffer der Hagener, in den letzten Spielminuten nochmal richtig eng. Mit taktischem Geschick und etwas Glück konnte der 2:1-Vorsprung jedoch bis zur Schlusssirene gerettet werden. Damit brachte es der Neuling unerwartet fertig, das Turnier zu gewinnen.

Torgau:

O. Wendler, E. Birke, M. Birke, R. Schwürz, L. Schwürz, I. Ritter, Th. Wagner, Th. Schöniger, Th. Belaja