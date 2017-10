Torgauer sollen übers Markt-Parken abstimmen

Torgau. Immer wieder war das Parken auf dem Torgauer Marktplatz in der Vergangenheit ein Thema. Nun rückt das Thema wieder in den Blickpunkt. In der Arbeitsgruppe „Parken“ wurden die Ideen durch die Freien Wähler, die zuletzt 2012 versucht hatten, Parkflächen auf dem Markt zu schaffen, wieder auf die Tagesordnung gehievt und diskutiert. Offenbar mit Erfolg für alle Befürworter von weiteren Pkw-Stellplätzen in Torgaus Mitte.



„In mehreren Beratungen wurden zahlreiche Varianten ausgelotet und dabei Anliegermeinungen eingebunden“, erklärte Oberbürgermeisterin Romina Barth. Drei Konzepte habe die Gruppe in Zusammenarbeit mit Polizei, Ordnungsamt, Stadtplanungsamt und Denkmalschutz erarbeitet. Einen Planer, der für viel Geld hätte engagiert werden müssen, habe es dafür nicht gebraucht. Die Zeichnungen wurden von der B.A.S. Verkehrstechnik angefertigt.



Der Vorschlag, der sich letztlich durchgesetzt hat, sieht nun acht weitere Parkplätze vor, die an der Südseite des Marktes den bisherigen neun Stellflächen gegenübergestellt werden sollen. Damit wird der Innenbereich des Marktes im Vergleich zur aktuellen Situation nur geringfügig verkleinert, die Freisitze der angrenzenden Gastgewerbe sowie die Fußgängerzone nur unerheblich tangiert.

Zur Umsetzung der Idee wären lediglich kleinere Arbeiten notwendig, wie etwa der Versatz von Blumenkübeln oder das Aufbringen von Markierungen, auch für die neue Ein- und Ausfahrt. „Der finanzielle Aufwand ist nur gering und würde uns wahrscheinlich nur um die 1000 Euro kosten“, sagte Barth im Gespräch mit der Torgauer Zeitung.



Gebührentechnisch solle mit den neuen Stellplätzen verfahren werden, wie mit allen anderen Parkplätzen im Innenstadtbereich auch, also Brötchentaste und kostenloses Abstellen für Kurzparker, ansonsten die üblichen anfallenden Kosten. Zudem solle das Parken nur während der Geschäftsöffnungszeiten möglich sein. An Sonn- und Feiertagen soll der Marktplatz von Fahrzeugen im Sinne des Tourismus freigehalten werden. Bei größeren Veranstaltungen ließe sich die Marktfläche mit wenig Aufwand wieder vergrößern.



Die ganze Idee solle den Gewerbetreibenden zugute kommen. Stichwort Innenstadtbelebung. „Wir wissen aber natürlich auch, dass da zusätzliche Parkplätze kein Allheilmittel sind“, so die Chefin der Stadtverwaltung. Und freilich ist das Ganze auch noch lange nicht beschlossene Sache. „Wir wollen in einer sechsmonatigen Testphase herausfinden, ob eine Erweiterung der Parkmöglichkeiten sinnvoll ist oder nicht“, so Barth. Dieser Zeitraum beginnt aber erst nach dem Weihnachtsmarkt, denn dieser solle nicht beeinträchtigt werden.

Wenn überhaupt. Denn die Oberbürgermeisterin möchte vor – und während – der Umsetzung des Planes das Meinungsbild der Torgauer Bevölkerung abwarten. Auch die Händler, die sich bisher noch nicht geäußert haben, werden gebeten, ihre Gedanken diesbezüglich zu äußern. Einen rechtskräftigen Bürgerentscheid solle es jedoch nicht geben.



Auf der Facebook-Seite der Großen Kreisstadt wird dazu bereits fleißig diskutiert. Dort bildet sich nach den ersten Einträgen bereits ein ziemlich einseitiges Votum ab: Ein Großteil der dortigen Kommentare spricht sich aus diversen Gründen gegen zusätzliche Parkmöglichkeiten aus und hält diese für überflüssig.