Torgauerin setzte auf die richtigen Windeln

Torgau/Dresden. Die WindelManufaktur in Dresden hat erst kürzlich einen Amazon-Award abgeräumt. Im Team des Unternehmens arbeitet auch eine gebürtige Torgauerin an vorderster Front.

Windeln sind für Mütter aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Um die Anwendung für sie zu erleichtern, stellt die WindelManufaktur in Dresden umweltschonende Stoffwindeln her und wurde im Juni vom Amazon Förderprogramm „Unternehmer der Zukunft“ in der Kategorie Markenbildung ausgezeichnet.

Seit ein paar Monaten hilft auch eine gebürtige Torgauerin, Fabiane Follert, das Unternehmen weiterhin erfolgreich zu gestalten. Sie ist dort als Marketingleiterin beschäftigt, kümmert sich um Werbekampagnen oder die Koordinierung von Pressearbeiten. Das Interesse für diesen Beruf hat sie allerdings schon früher erkannt.

Ihre Kindheit und Jugend verbrachte die heute 29-Jährige in Torgau. Während des Abiturs am BSZ, dem Beruflichen Schulzentrum, nutzte sie die Freizeitmöglichkeiten der Kreisstadt vollends aus. So gehörten nicht nur sportliche Aktivitäten wie Kanufahren, Tanzen oder Basketball zu ihren Hobbys, sondern sie besuchte auch die Musikschule sowie Konzerte in der Kulturbastion und am Brückenkopf.

Anschließend ging die heutige Marketingleiterin nach Magdeburg, um Kulturmanagement zu studieren. Während dieser Zeit absolvierte sie ein Praktikum in Dresden und entdeckte nicht nur die Liebe für ihren künftigen Wohnort, sondern auch für ihren späteren Beruf.

Heute wohnt sie zusammen mit Mann und Kind nur wenige Straßen von ihrem Arbeitsplatz entfernt. Beim Wickeln ihrer Tochter verwendet die Mutter Produkte der WindelManufaktur und kann das Unternehmen daher mit gutem Gewissen vertreten. Das Amazon Förderprogramm „Unternehmer der Zukunft - global um die Welt“ startete Ende Januar 2017 und „ist eine großartige Chance, Unternehmen auch international bekannt zu machen“, so die Marketingleiterin. Die digitale Geschäftsentwicklung der 23 Teilnehmer sollte dabei mit Hilfe von Experten verbessert werden. In der Kategorie Markenbildung überzeugte die Jury die WindelManufaktur, in dem die Firma die bestehende Marke für Stoffwindeln ausgebaut hat und neue Zielgruppen erreichen konnte. Daher gewann sie am

29. Juni 2017 in München den Hauptpreis, eine Reise ins Hauptquartier von Amazon in Seattle.

Ausruhen steht nach dieser Ehrung aber nicht auf dem Plan des Unternehmens. Aktuell läuft die Teilname an dem Projekt „futureSAX“, einer Innovationsplattform des Freistaates Sachsen. Die WindelManufaktur hat sich hierbei für den futureSAX-Ideenwettbewerb, inklusive des futureSAX-Publikumspreises, beworben und befindet sich momentan unter den besten zehn Bewerbern aus ursprünglich über 200. Die gebürtige Torgauerin hat hierbei auch ihren Anteil.

Sie war beispielsweise für das Bewerbungsformular verantwortlich und hat Aufrufe im Internet gestartet, um möglichst viele Stimmen für das Online-Voting des Publikumspreises zu gewinnen. Ende August findet die Bekanntgabe des Gewinners statt, der sich unter anderem über ein Preisgeld sowie über einen höheren Bekanntheitsgrad freuen kann. Trotz des beruflichen Erfolges hat Fabiane Follert ihren Heimatort nicht vergessen und kommt immer gern zu Besuch: „Ich bin froh, dass Torgau noch immer eine attraktive Stadt mit Lebensqualität ist. Wer weiß – vielleicht kehre ich irgendwann wieder zurück.“