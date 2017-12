Torgaus Denksportler im Soll

Am fünften Spieltag reisten die Schachfreunde Torgau zum am weitesten entfernten Verein der 1. Bezirksklasse ins „Schachdorf“ Großlehna am anderen Ende von Leipzig. Das Aufeinandertreffen beim Tabellennachbarn versprach neben gastfreundlicher Atmosphäre in einem kleinen Dorfgasthof nach den stets knappen Ergebnissen in den letzten Jahren auch ein gehöriges Maß an Spannung. Der Start schien den Torgauern jedoch zu misslingen.

An Brett 4 tappte Heiko Teubers Dame in eine Falle der beiden weißen Läufer, aus der dieser sie nur unter Hingabe einer Figur befreien konnte. Am Rande der Niederlage blieb er dennoch aufmerksam, was sich schlussendlich auszahlte. Mit tatkräftiger Unterstützung seines Gegners konnte er dessen ungeschützten König dauerndes Schach bieten und damit das Unentschieden retten. Horst Labetzsch spielte wieder eine sehr solide Partie, die er zügig ins Remis abwickeln konnte. Andres Scherf stand etwas aktiver, aber da sein Gegner sich umsichtig verteidigte und viele Figuren abtauschen konnte, war auch hier die friedliche Punkteteilung unumgänglich.

Die Sensation des Tages gelang Tobias Fuchs, der an Brett 7 auf einen 400 Ranglistenpunkte besseren Spieler traf. Rechnerisch war er damit 1:10 Außenseiter. Auf dem Brett war davon aber nichts zu merken – eher im Gegenteil: Er hatte die Partie von Anfang an im Griff, stand bereits in der Eröffnung besser, ließ sich auch von taktischen Tricks nicht aus dem Konzept bringen und fuhr einen überlegenen Sieg ein. Reinhard Nosek an Brett 1 gelang es, den Turm seines Gegners am Brettrand mit seinen Bauern einzukreisen, worauf dieser sofort aufgab.

Die Gastgeber gewannen die Bretter 5 und 8, weshalb bei einem Zwischenstand von 3:3 an Brett 2 die Entscheidung fallen musste. Hier hatte Ralf Richter eine leichte Initiative. Der Großlehnaer zeigte sich jedoch auf der Höhe und wehrte alle Angriffe ab. Das Handshake beider zum Remis besiegelte auch das Unentschieden beider Mannschaften. Die Torgauer gehen damit in der Zehnerstaffel als Siebter in die Weihnachtspause, womit sie angesichts der Zielstellung Klassenerhalt im Soll liegen.