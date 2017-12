Torgaus Denksportler verlieren knapp

Schach. Am achten Brett konnte Dietmar Kirmse, einer der trainingsfleissigsten Torgauer, einen langersehnten Achtungserfolg verbuchen: Ihm gelang es seine Figuren so gefährlich zu postieren. Im besorgten Gesichtsausdruck seines deutlich favorisierten Gegners erkannte Kirmse geistesgegenwärtig die Gelegenheit für ein Remis-Angebot, was nach einigem Grübeln auch akzeptiert wurde. An Brett 6 gelang Harald Blanke ein schöner Sieg gegen einen Spieler, der bereits in höheren Ligen von sich Reden gemacht hatte, sich aber zwischenzeitlich für einige Jahre vom aktiven Schach zurückgezogen haben musste. Blanke war an diesem Tag jedoch nicht bereit, zu einem erfolgreichen Comeback des Leipzigers beizutragen.



Heinz Neukirchen an Brett 4 hatte ebenfalls einen turniererfahrenen und nominell stärkeren Gegner vor sich. Er verteidigte lange Zeit eine etwas schlechtere Stellung, wobei immer mehr Figuren vom Brett verschwanden. Als nur noch Bauern und die beiden Könige übrig waren, gelang Neukirchen ein spektakulärer Bauerndurchbruch, den sein Widersacher offensichtlich unterschätzt hatte. Ein Bauer ging zur Dame, was den Sieg bedeutete. Ralf Richter an Brett 2 lenkte mit nur noch wenig Bedenkzeit auf der Uhr sicherheitshalber ins Remis ein. Die Gäste gewannen an den Brettern 5 und 7, womit bei einem Zwischenstand von 4 zu 3 für die Leipziger die Partie am Spitzenbrett die Entscheidung bringen musste.



In dem ausgeglichenen Endspiel öffnete Reinhard Nosek seine gesamte Trickkiste, womit er in der Vergangenheit nicht selten unerwartete Erfolge erzielt hatte. Diesmal jedoch blieb ihm das Glück versagt. Sein Gegner verteidigte sich überaus aufmerksam und sicherte damit Springer Leipzig II den Auswärtssieg. Mit einem Mannschaftssieg bei drei Niederlagen sind die Schachfreunde Torgau Tabellensiebter in der Zehnerstaffel. Am nächsten Spieltag ist man beim Tabellennachbarn, dem SK Großlehna, zu Gast.



Damit siegte Springer Leipzig II. gegen Torgau mit 5,5 zu 2,5 Punkten. Am nächsten Spieltag führt die Reise der Lutherstädter nach Leipzig zum derzeitigen Tabellenführer Blau-Weiß Allianz – hoffentlich dann wieder in Bestbesetzung.