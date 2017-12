Tortenschlacht am Gymnasium

Fussball. Es hatten sich fünf Mannschaften angemeldet, die im Modus „Jeder gegen Jeden“ in einer Staffel um den Sieg kämpften. Ausnahmslos waren alle Spiele auf einem tollen Niveau, und die zahlreich erschienen Zuschauer konnten viele Tore bejubeln. Kein Wunder, denn auf dem Hallenboden tummelten sich, neben den Schülern des Gymnasiums, eine Vielzahl von Spielern, die in Süptitz, Beilrode, Krostitz, Belgern oder Torgau aktiv sind.



Wie schon in den letzten Jahren kristallisierte sich im Verlauf des Turniers ein Zweikampf um die Tabellenspitze heraus. „Bum Bum and friends“ und die Mannschaft der 12. Klassen stritten „verbissen“ um die Tabellenführung. Zum Showdown kam es im 6. Spiel des Turniers als diese beiden Mannschaften aufeinander trafen. In einem sehr spannenden Spiel mit vielen Torszenen hatten diesmal die „Zwölfer“ mit 4:2 die Nase vorn und konnten ungeschlagen den Turniersieg holen. Das gesamte Turnier wurde von den erfahrenen Schiedsrichtern Forstner und Hönemann souverän geleitet, so dass es trotz rassiger Zweikämpfe immer fair blieb und alle Spieler unverletzt in die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage gehen konnten.



Als Preise für die drei Erstplatzierten lobe das Gymnasium wieder drei Torten aus, die im Anschluss der Veranstaltung sofort den hungrigen Sportlern zum Opfer fielen. Alle Beteiligten Schüler, Schiedsrichter und Lehrer verabredeten sich mit leuchtenden Augen für das nächste Weihnachtsturnier am 22. Dezember 2018.

Endstand: 1. Klasse 12 18:03 12 2. Bum Bum and Friends 13:06 9 3. Klasse 11 7:12 3 4. Ritschels Jungs 7:14 3 5. Dreiheide 6:16 3

Klasse 12 mit: Bornmann, Stein, Mittag, Nowack, Weimann, Freymuth, Gottsmann