Toter Schwan ruft Veterinäramt auf den Plan

Am Wochenende entdeckte ein TZ-Leser einen toten Schwan auf dem Klitzschener Pfarrteich schwimmen. Um einen erneuten Ausbruch der Vogelgrippe vorzubeugen wurde das Veterinäramt verständigt.

Klitzschen. Eine beunruhigende Entdeckung machte TZ-Leser David Wicher am Wochenende, als er in Klitzschen einen toten Schwan auf dem Wasser des Pfarrteichs schwimmen sah. Er verständigte daraufhin das Veterinäramt, welches auch direkt am Montag-Vormittag einen Mitarbeiter dorthin schickte, um die Sachlage zu untersuchen. Da sich das Tier jedoch mitten auf dem Teich befindet, umgeben von einer dünnen Eisschicht, wäre die Bergung mit einem erheblichen Aufwand verbunden gewesen, weshalb auf eine Bergung des Kadavers verzichtet wurde. „Da keine Gefahr im Verzug ist, nimmt die Natur einfach ihren Lauf“, sagte der Pressechef des Landratsamtes, Thomas Seidler, auf Nachfrage der TZ. Es herrsche momentan keine Seuchengefahr, weswegen man nicht von einer gesundheitlichen Bedrohung durch das tote Tier ausgehe.