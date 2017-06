Trainerjob beendet

Wie gestern bekannt wurde, legt Mathias Klopf mit sofortiger Wirkung sein Amt als Trainer der Landesklasse-Herrenmannschaft des SC Hartenfels Torgau 04 nieder.

Der 39-Jährige selbst hatte den Vorstand darum gebeten, ihn von der Aufgabe als Trainer zu entbinden. SCH-Vereinschef Sören Wachsmann bedauerte Klopfs Ausscheiden und bedankte sich bei „Willy“ für dessen Engagement.

Die Vorstandsriege ist nun daran interessiert, dass zeitnah ein neuer Trainer gefunden wird, der die Mannschaft, die als Tabellenvorletzter bereits abgestiegen ist, fortan trainiert und in den verbleibenden zwei Spielen bis zum Saisonende am 17. Juni und in der kommenden Spielserie coacht.