Traktorenspaß zum Dorffest

Staupitz. Dass Ortsvorsteherin Annett Böhme mit ihren Starterlisten beim Staupitzer Traktorenrennen bislang immer gut beschirmt war, lag all die Jahre am Sonnenschein. Gestern Vormittag war es jedoch der Regen, der ihr, den Zeitnehmern und Besuchern, weniger aber den waghalsigen Traktoristen zu schaffen machte.



Denn die paar Tropfen konnten den hochmotivierten Rennfahrern nicht wirklich etwas anhaben. Ein wenig vorsichtiger ging’s vielleicht über die Stoppeln des frisch abgeernteten Felds. Doch der Siegeswille war jedem Piloten anzumerken – auch wenn Titelverteidiger Thomas Wittig auf Understatement setzte und ganz entspannt auf seine Läufe wartete.



Letztlich sollten sich diese Lockerheit und Wittigs Erfahrung auszahlen. Im Slalom und auch beim Stammziehen ließ der Tauraer die Konkurrenz hinter sich – auch Annabell Scholz, die einzige Frau im Starterfeld.



Hinter sich hatte übrigens auch Volkmar Böhme so einiges vereint: Mit seinem gelben Trike führte der Bauunternehmer in diesem Jahr den Traktorenumzug an, an dem etwa 30 Fahrzeuge – angefangen beim Rasenmäher bis hin zum 49er Lanz Bulldog – teilnahmen. Am Ende gab‘s nicht nur ein Überraschungsgeschenk von der Tischlerei Böhme überreicht. Die jüngsten Festbesucher konnten auch mit Volkmar Böhme und dessen auffälligem Dreirad zu kleinen Spritztouren aufbrechen.

Bereits am Samstag sorgte das Festprogramm für eine zufriedene Gästeschar und ebenso zufriedene Organisatoren. Gleich mehrfach ließen es am Abend „De Peppers“ krachen – schottisch, als Blumenkinder oder auch zum Hulapalu-Lied von Andreas Gabalier.