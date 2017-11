Traktoristen bringen Tabellenführer ins Straucheln

Der letzte Spieltag der Hinrunde hatte es ordentlich in sich. Der Wettergott meinte es diesmal nicht gut mit den Kickern wie auch Zuschauern. Dauerregen und kalter Wind waren die Begleiter der vier Partien, die noch übrig geblieben sind. In Schenkenberg und Glesien war kein Spielen möglich, da die Plätze mächtig aufgeweicht waren. Die Belgeraner konnten ihren Rasen im Döhner ebenfalls schonen – sie hatten geplant spielfrei.

Eine böse Geburtstagsüberraschung zum 40. Vereinsjubiläum erlebte die Spielgemeinschaft Strelln/Schöna-Röcknitz. Gastgeber Delitzsch II/Spröda begann bereits in der 5. Spielminute mit dem Toreschießen und hörte erst in der 90. Spielminute auf. Dann war auch der Notizzettel des Schiedsrichters voll geschrieben. 13:1 für Delitzsch II/Spröda lautete das Endergebnis. Ein Geburtstagsgeschenk welches alles andere als Freude den Strelln-Schöna-Röcknitzern bescherte.

In letzter Sekunde verlor der amtierende Spitzenreiter Mörtitz seinen sicher geglaubten Sieg. In der 90. Spielminute wurde der frisch eingewechselte St. Schneider angespielt, der prompt den Ausgleich für Naundorfs Traktor-Kicker erzielte. Der Schlusspfiff des Schiedsrichters ging im Naundorfer Jubel unter.

Die Rackwitzer verloren ihr Heimspiel gegen Wölkau. Die Wölkauer drehten das Resultat mit einem Treffer kurz und nach der Pause zu ihren Gunsten und gestalteten die zweite Halbzeit spielerisch klar besser.

Den dritten Sieg in Folge visierten die Oschatzer zuhause gegen den SV Naundorf an. Sie fürten auch 1:0. Doch ein Doppelschlag in Form eines Selbsttores und eines Folgetreffers brachte das FSV-Kollektiv außer Konzept. Der dritte Gegentreffer kurz vor Schluss ließ alle Oschatzer Träume platzen.

Statistik:

Rackwitz – Wölkau 2:3 (1:1)

TF: 1:0 Kühn (34.), 1:1 Kummer/1:2 Kummer (43./47.), 1:3 Schuster (54.), 2:3 Kuhn (84./EFM); GK: 1 x Rackwitz, 1 x Wölkau; SR: Trybusch (Eilenburg); ZS: 12

Traktor Naundorf – Mörtitz 1:1 (0:0)

Naundorf: Th. Schneider, Kernche (72. St. Schneider), Dräger, Schieler (35. Georgi), Grützke, Röhner, Prellberg, Kupfer, Eigenwillig, Radeck, Hoff; TF: 0:1 Wend (59.), 1:1 Schneider (89.); GK: 2 x Naundorf; SR: Kühne (Süptitz); ZS: 44

Oschatz – SV Naundorf 1:3 (1:2)

Oschatz: Ferl, Kattner, Mandel (61. Berndt), Naumann, Krause, Toska (61. Weidlich), Zoike, Erdmann, Pöhlmann, Schmidt (90. Zschüschner), Kretzschmar;

TF: 1:0 Mandel (17.), 1:1 Zoike (30./ET), 1:2 Felgner (32.), 1:3 Köhler (80.); GK: 1 x Oschatz; SR: Schalkowski (Torgau); ZS: 46

Delitz- II/Spröda – Strelln/Schön.-Röckn. 13:1 (8:0)

Strelln/Schöna: Mildner, Fromm, Lippe, Schöne, Leipnitz (22. H. Köhler), Jehnich (22. Hutschenreuter), Seifert, M. Köhler, Grube, Wilk (26. Tonn), Voigtländer; TF: 1:0 Harrison (5.), 2:0 Wenzel (9.), 3:0 Harrison (17.), 4:0 Petersdorf (19.), 5:0 Küster (22.), 6:0 Ihle (28.), 7:0 Günther (34.), 8:0 Harrison (37.), 9:0 Ihle (55), 10:0 Wenzel (58.), 11:0 Huke (59.), 11:1 Voigtländer (64./EFM), 12:1 Wenzel (77.), 13:1 Harrison (90.); GK: 4 x Strelln; SR: Thoß (Krostitz), ZS: 20

Schenkenberg II – Selben abgesagt

FSV Glesien – SG Zschortau abgesagt

spielfrei: Roland Belgern