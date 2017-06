Transparente Innovation - wer Glas neu erleben will, kommt zu Thiele

Vom Einscheibensicherheitsglas, über Verbundsicherheits- und Isolierglas bis zu innovativen Designprodukten, wie bedruckte Gläser, erfüllt das Unternehmen höchste Ansprüche. Ein weiterer Vorteil: Individuelle Planung und kreative Ideen garantieren Lösungen nach Maß. Das gilt für Klein- und Großserien ebenso wie für Einzelanfertigungen. Thiele Glas – das ist: handwerkliches Können verbunden mit modernster Technik, hohe Flexibilität und ein engagiertes Team mit langjähriger Erfahrung.

Einzigartiger Service

Aber nicht nur Thiele-Glas-Produkte überzeugen, auch der Firmenservice ist einzigartig. Die Warenan- oder -auslieferung wird auf individuelle Wünsche und Erfordernisse angepasst und das Risiko von Glasbruch durch optimale Produktionsabläufe minimiert. Ein weiterer Vorzug für Thiele-Glas-Partner: Die angebotenen Inhouse-Schulungen.

Thiele Glas ist in Deutschland vertreten mit Standorten in Wermsdorf & Radeberg (Sachsen), Schrozberg & Amtzell (Baden-Württemberg) sowie Worms und Ramstein (Rheinland-Pfalz). In Lossatal/Körlitz (Sachsen) befindet sich die Thiele AG. Sie ist für alle Marketingaktivitäten und die zentrale Verwaltung der Standorte verantwortlich.

Unternehmensgeschichte

Alles begann im Jahr 1989 im baden-württembergischen Städtchen Schrozberg mit den Visionen von Alfred Thiele. Ein kleiner Glaszuschnitt-Betrieb mit vier Mitarbeitern und einer überschaubaren Produktions- und Bürofläche von 800 m² war der Beginn für den Aufbau eines heute mittelständischen, modernen und innovativen Glasveredelungsunternehmens mit insgesamt sechs Standorten, 75.000 m² Produktionsfläche, 500 Mitarbeitern und ca. 50 Auszubildungsplätzen. Im Jahr 2002 wurde im sächsischen Wermsdorf ein zweiter Produktionsstandort aufgebaut, der in den kommenden Jahren zum größten Standort der Thiele-Glas-Gruppe anwuchs. In den Folgejahren expandierte das florierende Unternehmen zusehends und nahm weitere Standorte in West- und Ostdeutschland auf. Heute ist die Unternehmensgruppe mit den sechs deutschlandweit strategisch platzierten Standorten optimal aufgestellt und kann Kunden oder Baustellen national und international mit der eigenen Lkw-Flotte schnell und unkompliziert beliefern. Das gilt auch für die neuen XXXL-Formate bis 3,21 x 18 m.

GLASS-TO-THE-MAX-Scheibe

Neun Meter Glas als Eyecatcher des Messestands, durch einen Spiegel optisch auf 18 Meter verlängert – die XXXL-Scheibe von Thiele Glas war ein echter Zuschauermagnet auf der BAU 2017. Bereits zum vierten Mal präsentierte das Familienunternehmen im Rahmen der Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme seine branchenrelevanten Neuheiten. So visualisierte Thiele Glas in diesem Jahr zum ersten Mal die Dimensionen einer XXXL-Scheibe mit der Maximalgröße von 18.000 x 3.210 mm, welche ab den kommenden Monaten angeboten werden kann. Viele Zuschauer staunten und blieben stehen, um sich vom durchgehend hochklassigen Niveau von Stabilität, Qualität und damit Ästhetik des Glases zu überzeugen. Neben dieser Riesenscheibe zogen allerdings auch die aus TG-PRINTdigital (Digitaldruck auf Glas) gefertigten Glas-Cubes viel Aufmerksamkeit des Fachpublikums auf sich. Zu vertiefenden Gesprächen luden ein offener Kommunikationsbereich und eine gläserne Besprechungskabine ein, die viel Raum für gemeinsame Ideen, Beratung, Konzeptansätze und erste Anfragen gaben.

„Es war schön, mal mehr Zeit mit Kunden, Branchenkollegen und unserem Messeteam zu verbringen und sich intensiver über fachliche Themen auszutauschen als es im normalen Arbeitsalltag möglich ist. Nur so können wir uns weiterentwickeln und nur gemeinsam können wir den nächsten Schritt gehen“, sagt Alexandra Thiele, Assistenz der Geschäftsführung.

Standort Wermsdorf wird ausgebaut

Um der steigenden Nachfrage am internationalen Markt gerecht zu werden, erweitert die Thiele-Glas-Unternehmensgruppe ihre Produktion. In diesem Zusammenhang entsteht in Wermsdorf ein neues Werk, welches vor allem auf Großgläser, damit auch für XXXL-Scheiben, für das internationale Objektgeschäft spezialisiert ist. Diese Großscheibe entspricht der Verdopplung des bisherigen Maximalmaßes.

In unmittelbarer Nähe zur Thiele Glas Werk GmbH in Wermsdorf, dem bisher größten Standort der Unternehmensgruppe, wurde die neue Produktionshalle errichtet. Hier werden Rohgläser zu Isolierglas, Verbundsicherheitsglas oder Designgläsern in Maximalgrößen verarbeitet. Damit setzt Thiele Glas einmal mehr neue Maßstäbe in der Glasveredelung. Die Halle besitzt eine Größe von 25.000 m² und verfügt nach Fertigstellung über Europas größte Isolierglaslinie!

Für die Region bedeutet das nicht nur einen international höheren Bekanntheitsgrad, sondern auch neue Arbeitsplätze.

„Das Gebäude steht bereits. Die Maschinen werden schrittweise geliefert und installiert. Noch in diesem Jahr soll die Produktion anlaufen“, sagt Alfred Thiele, Gründer der Thiele-Glas-Unternehmensgruppe.

Mitarbeiter als Erfolgsfaktor

Die Unternehmensgruppe zählt aktuell circa 500 Mitarbeiter. Allein am Standort Wermsdorf sind 190 tätig. Mitarbeiter für das neue Werk werden gesucht. „Unser erklärtes Ziel ist die Besetzung mit Menschen aus der Region“, macht Simone Hörig Personalreferentin von Thiele Glas in Wermsdorf deutlich. Vor allem Flachglasmechaniker sind gefragt. Eine enge Zusammenarbeit besteht mit der Glasfachschule in Torgau. Zurzeit befinden sich zehn Azubis in der Ausbildung in Wermsdorf. Viele von ihnen wurden über die Kooperation mit regionalen Schulen gewonnen. Die Übernahmechancen der Auszubildenden sind bei gutem Abschluss und Engagement sehr gut. Selbstverständlich bietet das Unternehmen auch unterschiedlichste Qualifikationsmöglichkeiten bis hin zu internen Schulungen. „Damit ergeben sich auch gute Chancen für Quereinsteiger. Bei uns stehen für motivierte Leute alle Türen offen“, versichert Simone Hörig.

Zufriedene Kunden und Mitarbeiter sind bei Thiele Glas ein entscheidender Antrieb. Die Unternehmensgruppe hat den Anspruch, zu den Besten der Branche zu gehören und sich beständig weiterzuentwickeln. Man strebt nach kontinuierlichem Unternehmenswachstum und investiert in Forschung/Entwicklung, Technik und in die Weiterbildung der Angestellten. „Unsere Mitarbeiter sind unser wertvollstes Kapital. Sie zeichnen sich unter anderem durch eine hohe Leistungsstärke, fundiertes Fachwissen, Zuverlässigkeit und Loyalität aus“, so Simone Hörig, Personalreferentin von Thiele Glas in Wermsdorf. Die Schaffung von langfristig sicheren Arbeitsplätzen, eine faire Entlohnung sowie Chancengleichheit für Männer und Frauen sind bei Thiele Glas selbstverständlich.

Überzeugende Projekte

Qualität und Kreativität von Thiele-Glas-Produkten dokumentieren sich in verschiedensten Projekten. Hier zwei Beispiele:

Die Posnania-Shopping-Mall in Poznan zählt zu den größten Einkaufszentren Europas. Damit das Gebäude trotzdem weiträumig wirkt, werden die verschiedenen Etagen durch eine riesige Glastreppe verbunden. Die hohen Ansprüche einer sehr guten Kantenqualität und sehr niedriger Glastoleranzen konnten dank eines speziellen Laminierverfahrens erfüllt werden. Die maximale Scheibengröße beträgt knapp acht Meter und das Gewicht fast zwei Tonnen.

Türkische Botschaft Berlin – das Innere des Gebäudekomplexes ist lichtdurchflutet und erinnert an die Sonne des Mittelmeerraumes. Für diese Helligkeit sorgt die Dachverglasung aus TG-THERM®sun mit vorspannfähiger SKN-154-II-Beschichtung. Zudem bietet das 2-fach-Isolierglas von Thiele Glas einen idealen Sonnenschutz. Für ein modernes Design im Innenraum sorgen die Trennwände aus dem Verbundsicherheitsglas TG-PROTECT®-TVG auf einer Gesamtfläche von 1.950 m². Das 2-fach-Sicherheitsglas verringert im Fall eines Glasbruches das Verletzungsrisiko deutlich. Die orientalische Gestaltung der Außenfassade wird auch im Dachbereich und im Innenraum aufgegriffen: Dank der Siebdrucktechnik TG-PRINT sind bald sogar Thiele Glas die Flachgläser zu einem echten Hingucker. Mit Digitaldruck sind sogar die Überlängen bis 18 Meter individuell farblich bedruck- und gestaltbar.

Klare Unternehmensgrundsätze

Als Familienunternehmen mit fast 30-jähriger Tradition lässt sich Thiele Glas von der Orientierung an langfristigen Erfolgen und dem Willen, den innovativen Wandel aktiv mitzugestalten, leiten. Gezielt genutzt werden die Vorteile einer mittelständischen Unternehmenskultur, ohne moderne Organisations- und Führungsprinzipien zu verwerfen. Die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit des Unternehmens bilden auch zukünftig die Basis für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Fairness und Vertrauen leiten dabei sämtliche Firmenaktivitäten.

Als Förderer und Unterstützer aktiv

Thiele Glas geht auch im Sponsoring individuelle Wege. Erklärtes Ziel ist es, herausragende Leistungen durch gezielte Unterstützung zu fördern. Ob Sport, Kultur oder Bildung: Unterstützt werden Menschen, die sich für ihre Ideen engagieren und Projekte, die zukunftsweisend sind – lautet die Maxime. Profitieren durften davon unter anderem mehrere Vereine und Initiativen aus der Region.

