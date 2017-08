Trendwende Dorf

Viele junge Menschen gehen nach der Schulzeit zur Ausbildung in die Großstadt, weil die Betriebe hier nicht ihren Wünschen entsprechen, zu wenig zahlen können oder schlecht für sie erreichbar sind. Andere studieren an den Universitäten, die auch nicht unbedingt im ländlichen Raum zu finden sind. In die Metropolen lockt das 24h-Paradies, immer ist alles erreichbar und erhältlich, stets fährt der öffentliche Personennahverkehr mich, wohin ich möchte - ich brauche keinen Führerschein, um mobil zu sein, muss mich zum Einkaufen nicht zwingend ins Auto setzen und erstmal zehn Kilometer und weiter fahren. Ärzte verschiedener Fachrichtungen sind schneller erreichbar, Jobs in höherem Maße verfügbar und man lernt so viele neue Menschen, Kulturen und politische Sichtweisen kennen... Die Liste ist lang. Und doch beobachten einige Kommunen den Trend der Rückkehr und Neuansiedelung von vor allem jungen Familien im dörflichen Umfeld. In mancher Gemeinde ist das Bauland bereits so knapp, dass neues erschlossen und freigegeben werden muss. Ist das die Trendwende?

