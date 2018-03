TORGAU "Wir werden keine Online-Schule" Torgau. Mit seiner neuesten technischen Errungenschaft, der vhs.cloud, will der Deutsche Volkshochschul-Verband weiter auf dem Gebiet der Digitalisierung vorstoßen und das Lernen für seine Kursteilnehmer noch leichter machen. mehr…

TORGAU Zusammenhalt in Familie und Beruf Torgau. Seit fast 10 Monaten ist Conny Majatschek als Leiterin des Torgauer Förderschulzentrums an der Promenade im Amt. Von dem ersten Tag an hat sie sich in ihrer neuen beruflichen Umgebung sehr wohlgefühlt. mehr…

TORGAU Wirteverein kauft Eisbahn nicht Torgau. Pünktlich zum Rückgang der eisigen Temperaturen wird auch die erste Eisbahn-Saison auf dem Hof von Schloss Hartenfels beendet. Gestern wurde abgebaut, heute werden die Einzelteile dann wieder durch die Firma abtransportiert. mehr…

TORGAU Torgauer Stadtzeitung Bilderbuchkino zum Samstag Torgau. Die Stadtbibliothek beherbergt mehr als 44 000 Titel an Büchern, Zeitschriften, Spielen, Hörbüchern, Filmen und Musik.

Obwohl sich die Bibliothek mit ihrem Onlineangebot (Onlineausleihe) modern präsentiert, lohnt ein persönlicher Besuch im sehenswerten Barockpalais in der Ritterstraße. mehr…

NORDSACHSEN Wir testen die Besten - Autotests 2018 Bei "Wir testen die Besten" schwingen sich TZ-Redakteure anlässlich des 3. Autofrühlings hinters Steuer von Neuwagen, um diese auf Herz und Nieren zu testen. Alle gestesten Autos werden dann auch am 24. März auf dem PEP-Parkplatz zu sehen sein. mehr…

TORGAU Ausschreibung für Heimatpreis 2017 gestartet Torgau. Ab sofort und bis zum 23. März können Vorschläge für den Heimatpreis der Region Torgau-Oschatz 2017 eingereicht werden. Im Jahr seiner 26. Verleihung erfährt der Heimatpreis einige wichtige Neuerungen … mehr…

Oschatz zieht sich aus dem Sumpf Fußball. Der Rückblick auf den 15. Spieltag in der Kreisliga Nordsachsen. Das wohl spannendste Spiel des Wochenende absolvierte der FSV Oschatz gegen den SV Traktor Naundorf. mehr…

Nah an der Vorjahresform Handball. Nach dem Derbysieg in der Vorwoche konnten die Männer aus der zweiten Mannschaft vom SV Roland Belgern am Wochenende auch den SV Regis-Breitingen II in die Schranken weisen. mehr…

Abpfiff! In eigener Sache. Nach 27 Jahren im Dienst des Lokalsports und der Torgauer Zeitung beendet Sportredakteur Thomas Manthey seine journalistische Karriere und hat für die TZ-Leser noch ein paar Worte im Gepäck. mehr…

