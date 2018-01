Triestewitzer spielen Heimstärke voll aus

Kegelsport. Zum Start ins neue Jahr waren die Mannschaften der 1. Kreisliga gefordert. Vor ihnen lag der vorletzte Spieltag. Es gibt also nicht mehr viele Möglichkeiten, die Platzierungen zu verbessern oder zu festigen.

Fortschritt Oschatz II – Langenreichenbach 2267:2338:

Wenn es dem Tabellenletzten aus Langenreichenbach gelingt den Gastgeber zu bezwingen und wenn Rot-Weiß Dahlen in Schildau patzen würde, könnten die Langenreichenbacher die Rote Laterne an die Dahlener abgeben. Doch die Oschatzer wollten ihr Heimspiel für sich entscheiden. Der Siegeswille beider Teams war geweckt. Die Gäste hatten das bessere Durchsetzungsvermögen. Langenreichenbachs Daniel Thieme setzte gleich zu Beginn mit der Tagesbestleistung von 418 Holz ein Ausrufezeichen. Die Gästespieler brachten ihr Team mit 72 Holz in Führung. Diesen Vorsprung konnten sie bis zum Schluss verwalten. Denn die Mittel- und Schlusspaarungen waren ausgeglichen.



Oschatz:

Heinze (373), Staub (369), Leutert (341), Müller (390), Fuchs (404), Wagner (390)

Langenreichenbach:

D. Thieme (418), Herbst (396), Platz (367), Müller (374), S. Thieme (405), Süptitz (378)



Schildau – Dahlen 2578:0:

Zu diesem Wettkampf traten die Dahlener nicht an. Also wurde dieses Punktspiel zu einem internen Duell. Die Schildauer putschten sich gegenseitig mit ihren Leistungen. Das Topergebnis erzielte Uwe Friedrich mit 475 Holz. Mit diesem Punktgewinn bauen die Schildauer ihre Führung weiter aus und die Dahlener übernehmen die Rote Laterne.



Schildau:

Hofmann (388), D. Graf (411), Lacherdinger(419), Friedrich (475), M. Graf (457), Petersohn (428)



Triestewitz – Prettin-Großtreben 2319:2144:

Die Triestewitzer Bahn ist gewöhnungsbedürftigt und bringt manche Teams zur Verzweiflung. Die Gäste taten sich schwer sich auf der Bahn und diesen Vorteil nutzen die Triestewitzer zu ihren Gunsten. Durch die kontante Mannschaftsleistung bauten die Gastgeber ihre Führung Schritt für Schritt aus. Am Ende bezwangen sie die SG Prettin-Großtreben mit einem Plus von 175 Holz. Das beste Ergebnis des Tages erzielte Marcel Pannier mit 439 Holz für Triestewitz.



Triestewitz:

Köhler (374), Cassens (365), Pannier (439), Hahn (392), Roland (394), Grunert (355); Prettin/Großtreben: Zülsdorf (324), Hauptmann (350), Prautzsch (350), Beck (347), Lehmann (384), Scharfschwerdt (389)